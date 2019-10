Variedad de ricas recetas de platillos y cocteles para celebrar Halloween y el Día de los Muertos

¡Celebra en grande con estas recetas!

¡Marca tu calendario porque Halloween y el Día de los Muertos están al doblar de la esquina y es tiempo de celebrar!

Como parte de la tradición mexicana, la cual se origino hace casi 3,000 años, las familias preparan altares en sus casas con diferentes colores usando flores y velas, y se juntan para hacer ofrendas como homenaje especial a sus seres queridos quienes han fallecido. Tradicionalmente, siempre hay pan de muerto, cempasúchiles, bebidas y más para la celebración.

No hay nada malo en cambiar la tradición un poco, por eso nos hemos juntado al chef galardonado, Aarón Sánchez, quien acaba de lanzar su ultimo libro, “Where I Come From: Life Lessons from a Latino Chef,” y chef galardonada Pati Jinich quien ha regresado con su show Pati’s Mexican Table para que nos dejen saber como celebran.

Adicionalmente, mixólogos Gabe Orta de Bar Lab y Broken Shaker y Ben Sorah han creado cocteles para las ocasiones – con opciones para cada pálate – desde un negroni clásico, a un coctel de ron cremoso y un Paloma.

1. Sweet like Fall:

Creado por Mixólogo Eric Ribeiro

Ingredientes:

1 oz Buchanan’s 18-Year-Old Special Reserve Blended Scotch Whisky

1/2 oz vermut dulce

1/2 oz de Italian Apéritif

Cascara Fresca de Naranja para adornar

Preparación:

Combina Buchanan’s 18-Year-Old Special Reserve, vermut dulce, y Italian Apéritif en un batidor de cocteles con hielo. Agitar bien.

Agrega el contenido en un vaso y sobre hielo

Adorna con cascara fresca de naranja

Vaso: Rocks

Adornar: Cascara de Naranja

2. Smoky Calabaza:

Creado por Mixólogo Gabe Orta

Ingredientes

1 cucharada de TABASCO® Chipotle Sauce

1 oz de ron jamaicano

¼ oz de scotch

½ de crema dulce de coco

2 cucharadas colmadas de puré de calabaza

Agrega un poco de angostura

Adornar

Nuez Moscada

Preparación

Agrega los ingredientes en un batidor de cocteles. Llena con hielo y bate por 8-10 segundos. Cuela dos veces y hecha en un vaso de coctel.

3. Paloma:

Creado por Mixologo Ben Scorah

Ingredientes:

1 1/2 oz de Tequila Don Julio 70

2 oz de jugo de toronja

1/4 oz de jugo fresco de limon verde

Un poco de sal

Topo Chico Soda Water

Ramita de romero fresco

Pomero para decorar

Preparación

Combina Tequina Don Julio 70, jugo fresco de toronja, jugo fresco de limon verde y sal en un batidor de cocteles con hielo. Agitar bien.

Cuela los contenidos en un vaso alto con hielo. Agrega Topo Chico.

Pon la ramita de romero fresco en un vaso y revuelve suavemente.

Agrega pomero para adornar.

Jalapeños Rellenos De Queso, Envueltos En Tocino

Por Chef Aarón Sánchez

Rinde: 24 jalapeños rellenos

Ingredientes

1 paquete de Chorizo Cocido Completamente Cacique * Producto Nuevo*

½ taza de Queso Fresco Cacique desmoronado

½ taza de Dip de Queso Cacique * Producto Nuevo*

12 jalapeños

12 rebanadas de tocino

12 picadientes

3 cucharadas de almíbar de agave

Preparación

Precalienta el horno a 375F y cubre una bandeja para hornear con borde con papel aluminio o papel para hornear

Coloca el Chorizo Completamente Cocido Cacique en el microondas de 3 a 4 minutos hasta calentarse.

Dejando el tallo intacto, corta los jalapeños a lo largo por la mitad. Usa un cuchillo para mondar para retirar las semillas y membranas blancas (entre más dejes, más picante será el jalapeño).

Agrega el Queso Fresco Cacique y tu Dip de Queso Cacique favorito en un recipiente hondo para mezclar y mezcla hasta que se incorpore completamente (no necesita tener una textura completamente lisa ya que tendrá moronas de Queso Fresco). Usando una cuchara, llena cada jalapeño, extendiéndolo de punta a punta, pero sin desbordarse; necesitarás de 2 a 3 cucharaditas para cada uno.

Corta las tiras de tocino a la mitad y envuelve cada jalapeño firmemente. Usa un picadientes para asegurar las puntas.

Hornea los jalapeños, con la parte abierta hacia arriba, de 25 a 30 minutos, hasta que el tocino este opaco y un poco dorado. Diluye el almíbar de agave en 1 cucharada de agua muy caliente y con una brocha pinta sobre los jalapeños. Continua horneando por 5 minutos y deja que el tocino se caramelice; si gustas, ásalos durante 2 minutos más para dorarlos más. Servir calientes.

Cacerola Picante de Enchiladas de Pollo y Queso

Por Chef Pati Jinich

Rinde 6 porciones

Ingredientes

1 ½ libra de tomates maduros

2 dientes de ajo, pelados

½ taza de cebolla blanca picada

1 cucharada de Salsa TABASCO®, o más al gusto

1 cucharadita de sal kosher o de mar, al gusto

1 cucharada de aceite de canola o de cártamo

1 taza de caldo de pollo

1 taza de crema estilo mexicana, crema estilo latinoamericana o crema espesa

12 tortillas de maíz

3 tazas de pollo cocido y desmenuzado

1 libra, o aproximadamente 4 tazas, de queso mexicano para fundir como Oaxaca, Quesadilla o Asadero

Preparación