Vicks Vaporub: Los usos medicinales que ofrece

Muchas personas lo tienen en su mesita de noche, o en el botiquín para cuando les da resfriado y catarro. Pero, ¿sabías que el Vicks lo puedes usar de muchas otras maneras?

El Vicks Vaporub es un producto medicinal en forma de ungüento. En general se usa como remedio contra la congestión y cuando tienes gripe, por su poder calmante a base de mentol, alcanfor y eucalipto. Usualmente se aplica directamente en áreas del cuerpo como el pecho y los pies; o indirectamente en un pañuelo cerca de la naríz, con mucha precaución que no llegue a los ojos, para respirarlo.

¡El Vicks Vaporub (viks vaporú) de la abuela que todo lo cura!

Aquí algunas opciones del producto Vicks Vaporub:

Mira algunos otros usos medicinales que tiene el Vicks Vaporub:

1. Para eliminar Verrugas: El Vicks tiene ingredientes antiinflamatorios que ayudan disminuir y hasta eliminar las verrugas en la piel. Aplica un poco sobre la verruga al menos 1 vez al día.

2. Para tratar los hongos en los pies: El Vicks tiene ingredientes con propiedades antifúngicas. Aplica en el área afectada antes de ir a dormir y cubre con medias o calcetines.

3. Calmante de dolores de cuerpo y de cabeza: Al inhalarlo, este ayuda a liberar la tención logrando un efecto analgésico calmando los dolores en tu cuerpo y cabeza. Repite según consideres necesario. También puedes aplicarlo y frotar en el área donde sientes dolor. Recuerda no acercarlo a los ojos, boca, ni áreas delicadas del cuerpo.

4. Ayuda a eliminar el acné de la piel: Sus propiedades antibacterianas actúan contra este problema. Además, ayuda a bajar la inflamación y añade humedad a la piel.