Vinagre de manzana: Mira cómo te ayuda para evitar la caída de cabello y a mantenerlo saludable

Notarás como le devuelve la salud a tu cabello...

Sabemos que el vinagre de manzana es muy popular, principalmente entre nosotros los Latinos, en que ayuda a que puedas bajar de peso, a controlar los niveles de colesterol, pero también es un ingrediente muy beneficioso para el cabello.

Entre sus propiedades tiene componentes que ayudan a controlar la grasa en tu cuero cabelludo, eliminar la caspa, desenredar, le da suavidad y promueve su crecimiento. Si estás notando que te está ocurriendo cualquiera de lo antes mencionado, te invito a que pruebes los productos a continuación a base de vinagre de manzana para el cuidado de tu cabello y cuero cabelludo.

1. WOW – Set de champú y acondicionador para el cabello con vinagre de sidra de manzana:

Este set de shampoo y acondicionador contienen aceite de coco, aguacate, almendra dulce, ricino, jojoba y de argán además de vitamina b5. Tendrás un cabello muy sedoso, largo, libre de caspa y con gran volumen.

No tengas miedo de usar vinagre de manzana no te dejará un olor horrible y no te irritara. Es un gran ingrediente que tu pelo necesita. Si su precio es elevado puedes comprar solo el shampoo o solo el acondicionador.

2. Vinagre de Manzana orgánico – Viva Naturals:

El usar vinagre de manzana con agua ayuda a que tu cabello sea fuerte y no se caiga en montones. Es importante que uses un vinagre que sea “with the mother”, esto es porque tiene cultivos bacterianos y fibra dietética muestra que está sin pasteurizar, crudo y ultra puro. Es un vinagre más puro y cero abrasivo con tu cuero cabelludo.

Solo necesitas combinar agua y vinagre de manzana, ponerlo después de tu shampoo y enjuagar muy bien. Sentirás de inmediato como está más limpio que antes y es apto ideal para cabello graso.

3. Acondicionador AppleBiotic:

Al usar vinagre de manzana como acondicionador exfolias tu cuero cabelludo cuidando tu pH y haciendo que esté más limpio, evitas la caspa, tengas mucha grasa en tu cabello y lo mejor es que lo hace sin resecar las puntas. Este tratamiento tiene extractos de hierbas como el aloe orgánico, té verde, manzanilla y por supuesto vinagre.

Necesitas dejarlo por 3 minutos y después enjuaga. Notarás como tendrás un cabello fuerte, limpio, suave y sedoso.