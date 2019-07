Amscot Financial abre su primera oficina en Palm Beach County

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un prominente proveedor de servicios financieros convenientes y dirigidos al consumidor, tiene el placer de anunciar la apertura de su más reciente sucursal en West Palm Beach, Florida. Esto eleva a 237 el número de sucursales de Amscot Financial.

“Mientras continuamos ampliando nuestra cobertura de la costa oriental de la Florida, nos entusiasma mucho llevar el servicio y la conveniencia de la marca Amscot a los residentes de Palm Beach County”, expresó Ian MacKechnie, fundador y ejecutivo principal de Amscot Financial.

La nueva sucursal está ubicada en 4348 Okeechobee Blvd., West Palm Beach, FL 33409, en North Military Trail y Okeechobee Boulevard en Cross County Plaza. La sucursal está abierta de 7 a.m. to 9 p.m. de lunes a jueves y los sábados. Los viernes, el horario es de 7 a.m. to 10 p.m. y los domingos de 10 a.m. to 8 p.m.

Todas las sucursales de Amscot Financial están abiertas los 365 días del año, brindando acceso conveniente a servicios financieros. Amscot ofrece cambio de cheques, pago electrónico de cuentas, servicios de transferencia de dinero, tarjetas prepagadas, servicios de notarios, adelantos de dinero, cajeros automáticos, servicios de copia y envío de faxes. Además, un consumidor puede obtener money orders sin costo de compra – no es necesaria ninguna otra compra para que un cliente pueda obtener un money order gratis.

Fundada en 1989, Amscot Financial emplea a casi 2,000 asociados que laboran en las oficinas minoristas de la compañía y en las oficinas centrales en Tampa. Amscot ha creado más de 400 empleos a tiempo completo en el sur de la Florida desde la apertura de su primera oficina en el área en marzo de 2012.

Amscot opera sucursales en 21 condados de la Florida. La compañía tiene oficinas minoristas en los condados Hillsborough, Pinellas, Pasco, Hernando, Polk, Hardee, Highlands, Manatee, Sarasota, Orange, Osceola, Seminole, Lake Volusia, Brevard, Marion, Citrus, Flagler, Broward, Miami-Dade y ahora Palm Beach. Hay 46 oficinas en el Sur de la Florida, y 20 de ellas están abiertas las 24 horas.

Sobre Amscot Financial

Amscot es la principal compañía de servicios financieros no bancarios de la Florida. Con oficinas centrales en Tampa, FL, Amscot Financial provee servicios financieros convenientes, dirigidos al consumidor, incluidos adelantos de efectivo, cambio de cheques, pago de cuentas, transferencias de dinero, tarjetas prepagadas y money orders. Amscot Financial actualmente opera 237 centros de servicios financieros minoristas por toda la Florida y emplea a casi 2,000 asociados. Amscot Financial ha sido reconocida por el Tampa Bay Business Journal como uno de los Mejores Lugares donde Trabajar en la Bahía de Tampa por cinco años (2008-2012), y fue recientemente denominada por Forbes como uno de los mejores empleadores de mediano tamaño de Estados Unidos. Para más información sobre los productos y servicios de Amscot, la participación en la comunidad y oportunidades de empleo, por favor visite: www.Amscot.com.

Contacts

Alexandra Bustos



Amscot Financial



(813) 637-6277



abustos@amscotfinancial.com