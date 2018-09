Amscot Financial otorga mini-concesiones a 12 grupos de servicios sin fines de lucro

Se otorgaron mini-concesiones a las organizaciones siguientes:

AMIkids Tampa Inc, Tampa. Han estado ofreciendo educación y servicios de prevención a hombres jóvenes de 11 a 17 años de edad en el área de la Bahía de Tampa desde 1971. Su combinación de servicios de asesoramiento, educación y tratamiento, conocido como AMIkids Personal Growth Model©, ofrece un enfoque generalizado a largo plazo para reintegrar a la juventud a la comunidad local. El modelo, reconocido a nivel nacional, se creó con la filosofía de “los niños primero”, centrándose en crear oportunidades positivas para los niños de manera consecuente para garantizar su éxito. Para más información, por favor visite: www.amikids.org

Tampa. Han estado ofreciendo educación y servicios de prevención a hombres jóvenes de 11 a 17 años de edad en el área de la Bahía de Tampa desde 1971. Su combinación de servicios de asesoramiento, educación y tratamiento, conocido como AMIkids Personal Growth Model©, ofrece un enfoque generalizado a largo plazo para reintegrar a la juventud a la comunidad local. El modelo, reconocido a nivel nacional, se creó con la filosofía de “los niños primero”, centrándose en crear oportunidades positivas para los niños de manera consecuente para garantizar su éxito. Para más información, por favor visite: www.amikids.org Belmont Heights Little League Inc, Tampa . Es el programa de Little League con más éxito en Estados Unidos, con más campeonatos que ningún otro programa. BHLL fue fundado en pleno centro de un proyecto gubernamental de viviendas de bajos ingresos en 1968. Son la fuente principal de atletas profesionales y universitarios y se han destacado por ser global y no discriminatorio. Para más información, por favor visite: www.belmontheightsll.com

Tampa Es el programa de Little League con más éxito en Estados Unidos, con más campeonatos que ningún otro programa. BHLL fue fundado en pleno centro de un proyecto gubernamental de viviendas de bajos ingresos en 1968. Son la fuente principal de atletas profesionales y universitarios y se han destacado por ser global y no discriminatorio. Para más información, por favor visite: www.belmontheightsll.com Camaraderie Foundation, Orlando . Su misión es “ofrecer curación para las heridas invisibles de la guerra mediante consejos, y apoyo emocional y espiritual para aquellos que han prestado servicio en todas las ramas del servicio militar, los veteranos y sus familias”. Desde 2009, han proporcionado a más de 1,000 veteranos y/o familias asesoramiento gratis y han prestado servicios a más de 6,000 miembros en servicio, veteranos y sus familias mediante eventos de divulgación, el Programa Mentor Leadership y asesoramiento. Se han asociado con numerosas agencias de la comunidad para crear conciencia y brindar educación sobre temas críticos del Desorden de Stress Post-Traumático (PTSD) y las devastadoras consecuencias de las heridas invisibles de la guerra sobre las familias militares. Para más información, por favor visite: www.camaraderiefoundation.org

Orlando Su misión es “ofrecer curación para las heridas invisibles de la guerra mediante consejos, y apoyo emocional y espiritual para aquellos que han prestado servicio en todas las ramas del servicio militar, los veteranos y sus familias”. Desde 2009, han proporcionado a más de 1,000 veteranos y/o familias asesoramiento gratis y han prestado servicios a más de 6,000 miembros en servicio, veteranos y sus familias mediante eventos de divulgación, el Programa Mentor Leadership y asesoramiento. Se han asociado con numerosas agencias de la comunidad para crear conciencia y brindar educación sobre temas críticos del Desorden de Stress Post-Traumático (PTSD) y las devastadoras consecuencias de las heridas invisibles de la guerra sobre las familias militares. Para más información, por favor visite: www.camaraderiefoundation.org Dress for Success Tampa Bay, Tampa. Promueven la independencia económica de las mujeres ofreciéndoles módulos de ropa profesionales, una red de apoyo e instrumentos de desarrollo de carreras para ayudarlas a progresar en el trabajo y la vida. Prestan servicios a mujeres que son referidas por más de 200 organizaciones, incluidas agencias contra la violencia doméstica, albergues para desamparados y programas de entrenamiento laboral. Para más información por favor visite: tampabay.dressforsuccess.org

Tampa. Promueven la independencia económica de las mujeres ofreciéndoles módulos de ropa profesionales, una red de apoyo e instrumentos de desarrollo de carreras para ayudarlas a progresar en el trabajo y la vida. Prestan servicios a mujeres que son referidas por más de 200 organizaciones, incluidas agencias contra la violencia doméstica, albergues para desamparados y programas de entrenamiento laboral. Para más información por favor visite: tampabay.dressforsuccess.org Eta Nu Education Foundation, Pembroke Pines. Proveen a jóvenes muchachos la guía y apoyo necesarios para alcanzar su potencial pleno, mediante el desarrollo de las habilidades necesarias para tener éxito. Para más información, por favor visite: www.etanu.org/education-foundation

Pembroke Pines. Proveen a jóvenes muchachos la guía y apoyo necesarios para alcanzar su potencial pleno, mediante el desarrollo de las habilidades necesarias para tener éxito. Para más información, por favor visite: www.etanu.org/education-foundation Leesburg Police Department’s National Night Out, Leesburg. El 2 de octubre de 2018, celebrarán la Leesburg National Night Out. Es una campaña creadora de comunidades que promueve la asociación de la policía y la comunidad y la camaradería de vecindad promoviendo su participación en la prevención de delitos para hacer las vecindades más seguras y un mejor lugar donde vivir. La National Night Out ofrece una gran oportunidad para unir a la policía, los proveedores de servicios comunitarios, y vecinos en circunstancias positivas. Para más información, por favor visite: www.leesburgpolice.com

Leesburg. El 2 de octubre de 2018, celebrarán la Leesburg National Night Out. Es una campaña creadora de comunidades que promueve la asociación de la policía y la comunidad y la camaradería de vecindad promoviendo su participación en la prevención de delitos para hacer las vecindades más seguras y un mejor lugar donde vivir. La National Night Out ofrece una gran oportunidad para unir a la policía, los proveedores de servicios comunitarios, y vecinos en circunstancias positivas. Para más información, por favor visite: www.leesburgpolice.com The Miami Police Athletic League, Miami. Promueven una relación positiva entre el Departamento de Policía de Miami y la juventud de la Ciudad de Miami, mediante actividades educacionales, encuentros de atletismo y tutorías. Ofrecen a sus jóvenes un entorno seguro y saludable, permitiéndoles desarrollarse académica, social, mental y físicamente. Mediante interacciones y asesoramiento positivos, dotan a los jóvenes con los instrumentos que necesitan para lograr un futuro con éxito. Para más información, por favor visite: www.miamipal.org

Miami. Promueven una relación positiva entre el Departamento de Policía de Miami y la juventud de la Ciudad de Miami, mediante actividades educacionales, encuentros de atletismo y tutorías. Ofrecen a sus jóvenes un entorno seguro y saludable, permitiéndoles desarrollarse académica, social, mental y físicamente. Mediante interacciones y asesoramiento positivos, dotan a los jóvenes con los instrumentos que necesitan para lograr un futuro con éxito. Para más información, por favor visite: www.miamipal.org Mount Dora Police Department National Night Out, Mount Dora. Este es un evento realizado con el esfuerzo de la comunidad que promueve la prevención de delitos, la seguridad y la participación de la comunidad. Para más información, por favor visite: www.ci.mount-dora.fl.us/325/police

Mount Dora. Este es un evento realizado con el esfuerzo de la comunidad que promueve la prevención de delitos, la seguridad y la participación de la comunidad. Para más información, por favor visite: www.ci.mount-dora.fl.us/325/police The Patrick Brett Foundation, St. Petersburg. La Fundación recibió su nombre en memoria de Patrick Brett, un estudiante de la Universidad de la Florida y residente de San Petersburgo, que era ambicioso, un dirigente entre sus semejantes, y que creía en los demás. Crear la fundación y la beca con su nombre es un tributo a la visión de Patrick que todo se puede lograr no importa los obstáculos que se enfrenten. Hoy la fundación labora con el St Petersburg College para apoyar a estudiantes que necesitan “un nuevo inicio” o rehacer lo ya hecho. Para más información, por favor visite: www.patrickbrettfoundation.org

St. Petersburg. La Fundación recibió su nombre en memoria de Patrick Brett, un estudiante de la Universidad de la Florida y residente de San Petersburgo, que era ambicioso, un dirigente entre sus semejantes, y que creía en los demás. Crear la fundación y la beca con su nombre es un tributo a la visión de Patrick que todo se puede lograr no importa los obstáculos que se enfrenten. Hoy la fundación labora con el St Petersburg College para apoyar a estudiantes que necesitan “un nuevo inicio” o rehacer lo ya hecho. Para más información, por favor visite: www.patrickbrettfoundation.org Police Athletic League of Davie Inc., Davie. Su programa está destinado a salvar la brecha que existe entre la juventud y el Departamento de Policía, mediante actividades educacionales y atléticas. Tienen un evento cada año que recauda fondos para tales programas. Su triatlón va por su quinta temporada con dos carreras anuales. El evento consiste de una carrera, un recorrido en bicicleta y una competencia de natación que comienza con niños de cuatro años, hasta adultos de más de 70 años. Para más información, por favor visite: www.daviepal.org

Davie. Su programa está destinado a salvar la brecha que existe entre la juventud y el Departamento de Policía, mediante actividades educacionales y atléticas. Tienen un evento cada año que recauda fondos para tales programas. Su triatlón va por su quinta temporada con dos carreras anuales. El evento consiste de una carrera, un recorrido en bicicleta y una competencia de natación que comienza con niños de cuatro años, hasta adultos de más de 70 años. Para más información, por favor visite: www.daviepal.org RCS Pinellas, Clearwater. Su misión es alimentar al hambriento, ayudar a las familias que enfrentan el desamparo a regresar al autoabastecimiento y rehabilitar a los supervivientes de violencia doméstica. Prestan servicios a 130,000 hombres, mujeres y niños, suministran 3.7 millones de libras de alimentos, ofrecen alojamiento temporal a 550 personas, prestan servicios a 17,000 personas mediante el RCS Outreach Center, ofrecen albergue a más de 250 mujeres y niños y 11 familias con viviendas a su alcance a largo plazo anualmente. Para más información, por favor visite::www.rcspinellas.org

Clearwater. Su misión es alimentar al hambriento, ayudar a las familias que enfrentan el desamparo a regresar al autoabastecimiento y rehabilitar a los supervivientes de violencia doméstica. Prestan servicios a 130,000 hombres, mujeres y niños, suministran 3.7 millones de libras de alimentos, ofrecen alojamiento temporal a 550 personas, prestan servicios a 17,000 personas mediante el RCS Outreach Center, ofrecen albergue a más de 250 mujeres y niños y 11 familias con viviendas a su alcance a largo plazo anualmente. Para más información, por favor visite::www.rcspinellas.org Walk On Cancer Support Group, Inc., Palm Coast. Brindan apoyo, estímulo, información y recursos a supervivientes de cáncer. Se reúnen mensualmente para brindar apoyo, e información a los diagnosticados recientemente, y comidas a aquellos que están demasiado enfermos como para atenderse por sí solos. Se les dan tarjetas de regalo para gasolina, víveres y restaurantes para aliviar la carga del esfuerzo financiero extra que pesa sobre las familias. Para más información, por favor visite: www.walkonsupport.com

Con oficinas centrales en Tampa, Fla., Amscot Financial es un importante proveedor de servicios financieros convenientes y dirigidos al consumidor, entre los que se incluyen adelantos de dinero, cambio de cheques, pago de cuentas, transferencias de dinero, tarjetas prepagadas de acceso y giros de dinero. Amscot Financial opera actualmente 236 centros de servicios financieros minoristas por toda la Florida y emplea a casi 2,000 asociados. Amscot Financial ha sido reconocida por el Tampa Bay Business Journal durante cinco años (2008-2012) como uno de los mejores lugares donde trabajar de la Bahía de Tampa, y fue recientemente catalogada como uno de los mejores empleadores de tamaño medio en los Estados Unidos por Forbes. . Para más información sobre los productos y servicios, participación en la comunidad, y oportunidades de trabajo en Amscot, por favor visite el sitio web de la compañía: www.Amscot.com.