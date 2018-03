Anthem, Inc. Promueve el Día Mundial de la Salud Oral Ofreciendo Cinco Consejos Para Mantener una Boca Sana

La gente de todo el mundo celebra el Día Mundial de la Salud Oral hoy– 20 de marzo. El Día Mundial de la Salud Oral es un día internacional que pone de relieve los beneficios de tener una boca sana, promueve la conciencia global acerca de los problemas relacionados con la salud oral y destaca la importancia de que todo el mundo se asegure de mantener una buena higiene oral.

Para ayudar a las personas a mantener una rutina saludable y mantener buenos hábitos de salud oral durante todo el año, el Dr. George Koumaras, director Nacional Dental para Anthem, Inc. ofrece los siguientes consejos:

1) Cepillar Regularmente. La Asociación Dental Americana (ADA por sus siglas en inglés) recomienda que las personas se cepillen los dientes dos veces al día durante dos minutos. Este simple hábito puede hacer una gran diferencia al pasar el tiempo.

2) Usa Hilo Dental Frecuentemente. Para lograr y mantener una salud oral óptima, organizaciones como la Asociación Dental Americana recomienda el hilo dental por lo menos una vez al día. Usar hilo dental con regularidad ayuda a remover la placa entre los dientes que no se elimina con el cepillado. Además, el uso del hilo dental puede ayudar a prevenir las caries y la enfermedad de las encías. Sin embargo, ¡el uso del hilo dental no debe ser una experiencia dolorosa! Puede haber un poco de incomodidad cuando una persona está comenzando inicialmente este hábito, pero el malestar debe disminuir después de la primera semana más o menos. Si no lo hace, debes visitar al dentista.

3) Escoge Snacks Inteligentes. La mayoría de los snacks tienen azúcares y almidón. El azúcar y almidón actúan como combustible para las bacterias que causan las caries dentales. Evita el caramelo duro y otros dulces que podrían permanecer en la boca durante un largo período de tiempo. La cantidad de azúcar y almidón y la cantidad de tiempo que los alimentos azucarados y dulces se quedan en la boca juegan un papel importante en las caries dentales. Come snacks de los grupos básicos de alimentos, como frutas y verduras, granos integrales, leche y productos lácteos, carne, frutos secos y semillas. Trata de comer alimentos azucarados con menos frecuencia, y bebe agua en lugar de bebidas azucaradas. Escoger snacks inteligentes puede ayudar a protegerte contra la caries y otras enfermedades.

4) Hazte chequeos regulares. Recuerda que debes programar una cita de chequeo con tu dentista. Es importante mantener el cuidado dental preventivo regularmente y mantener una rutina de chequeos durante todo el año debido a que un examen dental regular puede llamar la atención sobre cuestiones que no son visibles o dolorosas en las primeras etapas. Además, un dentista puede detectar señales de alerta temprana en la boca que pueden indicar una enfermedad en otra parte del cuerpo1.

5) Sonríe. Después de dedicar tiempo para seguir los consejos de salud oral antes mencionados, no olvides sonreír ¡porque una boca sana es una boca feliz! Cuando la gente ve a alguien con un magnífico conjunto de perlas blancas, esto puede motivarlos a volver al buen camino y poner al día sus hábitos de salud oral.

Recuerda compartir estos consejos con tu familia y amigos al celebrar el Día Mundial de la Salud Oral este año.

Fuente:

1-Asociación Dental Americana: http://www.ada.org/en/about-the-ada/dentists-doctors-of-oral-health

