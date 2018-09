ASLA anuncia a los ganadores de los premios Student Awards 2018

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–La Asociación Estadounidense de Arquitectos Paisajistas (ASLA) tiene el

orgullo de anunciar a los 27 ganadores de los premios ASLA Student

Awards 2018. Seleccionados entre 232 participantes que representan a 17

escuelas, los premios destacan los mejores trabajos de estudiantes de

arquitectura paisajista en los Estados Unidos y el resto del mundo.

Los ganadores recibirán sus premios en el evento ASLA Annual Meeting and

EXPO 2018, que se llevará a cabo el lunes 22 de octubre en Pennsylvania

Convention Center (Filadelfia).

La edición de septiembre de Landscape Architecture Magazine (LAM)

incluye a los proyectos ganadores, y se puede consultar de forma

gratuita aquí: http://bt.royle.com/publication/?i=517938#{“issue_id”:517938,”page”:0}

A continuación, un listado completo de los estudiantes que han obtenido

los premios de 2018. Los proyectos ganadores recibieron menciones de

honor o un premio a la excelencia, la distinción más alta posible.

Categoría Diseño general

Premio a la excelencia

In Between Walls (Lago Pirámide,

Nevada)

de Niloufar Makaremi Esfarjani, estudiante de ASLA,

Universidad de Toronto

Menciones de honor

Myth, Memory, and Landscape in the

Pyramid Lake Paiute Reservation (Lago Pirámide, Nevada)

de Derek

Lazo, estudiante de ASLA, y Serena Lousich, estudiante de ASLA,

Universidad de California (Berkeley)

Sharawadgi Garden: A New Understanding of Chinoiserie for a Chinese

Garden at the MoMA (Museo de Arte Moderno, Nueva York)

de Douglas

A. Breuer, estudiante de ASLA, Universidad de Pensilvania

Songs from the Ocean, Dancers from the Land: Rendering an Ecological

Choreography of Coastal Habitats in Phuket, Thailand (Phuket, Tailandia)

de

Kate Jirasiritham, estudiante de ASLA, City College de Nueva York

Stop Making Sense: Spatializing the Hanford Site’s Nuclear Legacy,

(Hanford, Washington)

de Kasia Keeley, estudiante de ASLA, y Andrew

Prindle, estudiante de ASLA, Universidad de Washington

Wetness behind the sc/een: Re-wetting the Oran, Tilwara, (Rajastán​,

India)

de Cyrus Sohrab Khan, estudiante de ASLA, Universidad de

Pensilvania

Categoría Diseño residencial

Premio a la excelencia

Baseco: A New Housing Paradigm,

(Manila, Filipinas)

de Julio F. Torres Santana, estudiante de ASLA,

Yinan Liu, estudiante de ASLA, Aime Vailes-Macarie, Escuela de Diseño

para Graduados de la Universidad de Harvard

Mención de honor

The Snow [RESERVE]: Dynamic Microclimate

Strategies for South Boston Living (Boston)

de Sunmee Lee,

estudiante de ASLA, y Phia Sennett, estudiante de ASLA, Escuela de

Diseño para Graduados de la Universidad de Harvard

Categoría Análisis y planificación

Premio a la excelencia

‘El retorno a la tierra’ / ‘Going

back to the land’ (Las Marías, Puerto Rico)

de Nicole Rivera-Ramos,

estudiante de ASLA, College of Environmental Science and Forestry (SUNY

ESF) de la Universidad Estatal de Nueva York

Menciones de honor

Bloom! A Dynamic Landscape Biological

System (Fort Worth, Texas)

de Xiwei Shen, estudiante de ASLA,

Jiawen Chen, estudiante de ASLA, Chengzhe Zhang, estudiante de ASLA,

Escuela de Diseño para Graduados de la Universidad de Harvard

Developing with Water: A Landscape-driven Regulatory Framework (Nueva

Orleans)

de Meikang Li, estudiante de ASLA, Universidad de Toronto

Pyro-Diversion: Planning for Fire in the San Gabriel Valley (Glendora,

California)

de Sarah Toth, estudiante de ASLA, City College de

Nueva York

Terre d’eau – Land of water, St. Lawrence River (Quebec, Canadá)

de

Marianne Lafontaine-Chicha, estudiante de ASLA, Universidad de Toronto

Topographic Urban Expansion – A Landscape Armature on Hillsides of

Mexico City (Ciudad de México, México)

de Qiwei Song, estudiante de

ASLA, Universidad de Toronto

Waters in Peril: Collective Measures for a Dying Lake Winnipeg, Lake

Winnipeg (Manitoba, Canadá)

de Jaysen Ariola, estudiante de ASLA,

Universidad de Toronto

Categoría Comunicaciones

Premio a la excelencia

‘Korea Remade’: A Guide to the Reuse

of the DMZ and Hinterlands towards Unification (frontera de Corea del

Sur y Corea del Norte)

de Xiwei Shen, estudiante de ASLA, Jiawen

Chen, estudiante de ASLA, Siyu Jiang, estudiante de ASLA, Escuela de

Diseño para Graduados de la Universidad de Harvard

Menciones de honor

District Hill Cemetery Master Plan

(Chickamauga, Georgia)

de Arianne Wolfe, estudiante de ASLA, y

Devyn Quick, estudiante de ASLA, Universidad de Georgia

The Living Things Nursery Catalogue and Guide to Climate

de

Bonnie-Kate Walker, estudiante de ASLA, Universidad de Virginia

Public Space Design Guidelines for Saltillo, Mexico (Saltillo, México)

de

un equipo de estudiantes de la Universidad de Texas en Austin

A Student’s Guide to Environmental Justice Version 1.3 (Corea del Norte)

de

Kari Spiegelhaltestudiante de er, estudiante de ASLA, Tess Ruswick,

estudiante de ASLA, Patricia Noto, Student ASLA, Escuela de diseño de

Rhode Island de la Universidad Cornell

Categoría Investigación

Premio a la excelencia

Restoring Diversity: Factors Influencing Revegetation Efforts in the

Mojave Desert, Joshua Tree National Park and Mojave Desert Land Trust

de

Marinna Wagner, estudiante de ASLA, Universidad Politécnica del Estado

de California (Pomona)

Categoría Colaboración de estudiantes

Premio a la excelencia

The One Tree Project, Tilwara

(Rajastán​, India)

de un equipo de estudiantes de la Universidad de

Washington en St. Louis

Mención de honor

Thermal Thresholds (Minto, Alaska)

de

Yin Yu Fong, Katie Kelly, estudiante de ASLA, Anna Morrison, Universidad

de Virginia

Categoría Servicio comunitario

Premio a la excelencia

Children’s Garden: Strengthening

Mother-Child Relationships within Prison Walls (Mitchellville, Iowa)

de

un equipo de estudiantes de la Universidad Estatal de Iowa

Menciones de honor

Croatian Monastery Continues to Heal: A

Community Restorative Garden for Youth, the Blind, and the Elderly with

Disabilities (Rijeka, Croacia)

de un equipo de estudiantes de la

Universidad de Washington

Dolores Street Pollinator Boulevard (San Francisco)

de Julia

Prince, estudiante de ASLA, Benjamin Heim, Universidad de California

(Berkeley)

Jazz Fence (Chicago)

de Jiaming Sun, estudiante de ASLA, y Yu Si,

estudiante de ASLA, Instituto de Tecnología de Illinois

Estos son los miembros del jurado que otorgó los premios a los

estudiantes:

Roberto Rovira, presidente de ASLA, Universidad Internacional de

Florida (Miami)

Florida (Miami) Andrea Cochran, FASLA, Arquitectura Paisajista Andrea Cochran (San

Francisco)

Francisco) Kurt Culbertson, FASLA, Taller de Diseño (Aspen, Colorado)

Tom Dallessio, proyectista profesional y experto en políticas

(Filadelfia)

(Filadelfia) Jennifer Daniels, ASLA, Instituto Smithsoniano (Washington, D.C.)

Ray Gastil, Municipio de Pittsburgh (Pittsburgh)

Jeffrey Hou, ASLA, Universidad de Washington (Seattle)

Elizabeth Kennedy, ASLA, arquitecta paisajista Elizabeth Kennedy

(Brooklyn, Nueva York)

(Brooklyn, Nueva York) Lucinda Sanders, FASLA, OLIN (Filadelfia)

Los criterios completos para otorgar los premios, la información sobre

los proyectos y las imágenes pueden consultarse en: https://www.asla.org/2018studentawards

Hay imágenes de alta resolución disponibles para periodistas.

Comuníquese con Karen Grajales a images@asla.org.

Acerca de la Asociación Estadounidense de Arquitectos Paisajistas

Fundada en 1899, la Asociación Estadounidense de Arquitectos Paisajistas

(ASLA) es la asociación profesional de arquitectos paisajistas en los

Estados Unidos, que posee más de 15 000 miembros. La misión de la

asociación es fomentar la arquitectura paisajista a través de acciones

de promoción, comunicación, educación y camaradería. La sustentabilidad

ha formado parte de la misión de ASLA desde su fundación, y es un valor

general que nutre todos los programas y las operaciones de la

asociación. ASLA ha sido líder en la demostración de los beneficios de

la infraestructura ecológica y las prácticas de desarrollo resistente

mediante la creación de su propio techo ecológico, el codesarrollo del

sistema de calificación SITES® y la creación de recursos de

diseño sustentable de acceso público.

ASLA Honors and Awards es un programa de ASLA Fund.

