Ayudemos a mamá a seguir sonriendo: un estudio de Cigna revela que la mayoría de las mujeres embarazadas sufren problemas de salud bucal, pero el 43% no se realizan controles dentales

BLOOMFIELD, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Los controles dentales preventivos son importantes durante toda la vida

y podríamos afirmar que son aún más esenciales durante el embarazo.

Todas las infecciones de la madre, incluidas las caries y la enfermedad

periodontal, pueden representar un riesgo también para la salud del

bebé. Sin embargo, una encuesta nacional dada a conocer hoy por Cigna

(NYSE:CI) revela que el 43% de las mujeres no se realizan un control

dental cuando esperan un bebé, aunque el 76% admite que sufre problemas

de salud bucal durante el embarazo, como sangrado de las encías o dolor

de muelas.

Los cambios hormonales que se producen durante el embarazo pueden

empeorar determinadas afecciones de la salud bucal, como la gingivitis y

la enfermedad periodontal más grave. La

encuesta de Cigna reveló que solo el 55% de las mujeres describen su

salud bucal como muy buena o excelente durante el embarazo, un

porcentaje inferior al 63% que afirma eso antes del embarazo. Sin un

control, es posible que las mujeres ni siquiera sean conscientes de los

problemas que empiezan a afectar sus dientes y encías. Más de un tercio

(36%) de las futuras mamás admiten que ha pasado más de un año desde su

última visita dental preventiva. El costo es el principal motivo por el

que las mujeres embarazadas dicen descuidar los controles dentales,

incluso entre las que tienen beneficios dentales.

“Los

controles dentales son tan importantes que la mayoría de los planes

de beneficios dentales cubren las visitas de atención preventiva cada

seis meses sin costos de desembolso o con costos bajos. Algunos planes

de beneficios dentales incluso tienen programas de maternidad especiales

con servicios adicionales, como limpiezas adicionales o descuentos en

medicamentos que requieren receta médica para la salud bucal”, afirmó el

Dr. Miles Hall, director jefe de clínica dental de Cigna y dentista con

licencia.

“Es posible que las caries pequeñas o la enfermedad periodontal en sus

primeras etapas no provoquen dolor, pero ambas empeoran si no se tratan.

Los controles dentales regulares son críticos para identificar y tratar

los problemas antes de que se compliquen más y sean más costosos de

tratar: precisamente la situación que todos desean evitar”, agrega el

Dr. Hall.

Programas de maternidad del plan de beneficios dentales

La encuesta de futuras mamás y madres recientes reveló que las que

habían aprovechado un programa dental de maternidad a través de su plan

de beneficios dentales tenían mejores hábitos de salud bucal que las que

no habían participado o no tenían un programa disponible. La encuesta

reveló que:

El 62% de las mujeres se cepillan los dientes por lo menos dos veces

por día. Ese porcentaje aumenta al 76% para las que participan o

participaron en un programa de maternidad de un plan de beneficios

dentales.

El 48% de las mujeres se pasan hilo dental por lo menos una vez por día. Ese porcentaje se incrementa al 81% para las mujeres que participan o participaron en un programa de maternidad de un plan de beneficios dentales.

día. Ese porcentaje se incrementa al 81% para las mujeres que

participan o participaron en un programa de maternidad de un plan de

beneficios dentales.

La encuesta sugiere que estas mejoras en los hábitos de higiene dental

pueden ser la razón por la cual el 74% de las mujeres que participan o

han participado en un programa de maternidad de un plan de beneficios

dentales describen su salud bucal como muy buena o excelente, en

comparación con el 55% de las mujeres embarazadas en general.

La influencia del médico

La salud bucal va de la mano del bienestar general; sin embargo, muchos

profesionales médicos no hablan con sus pacientes sobre la salud bucal.

Mientras que el 97% de las mujeres dijeron que consultaban a su

médico/obstetra durante el embarazo con la frecuencia indicada, solo el

44% dijo que en esas visitas se mencionara la salud bucal. No obstante,

hablar sobre este tema puede tener un impacto significativo. En

comparación con otras futuras mamás, las mujeres cuyos médicos les

hablaron sobre la salud bucal durante el embarazo tienen casi el doble

de probabilidades de:

realizarse un control dental durante el embarazo (77% vs. 41%)

leer materiales sobre la importancia de la salud bucal (87% vs. 42%)

“La cantidad de oportunidades desaprovechadas para hablar sobre la salud

bucal como parte de los controles médicos para la mamá y el bebé es una

revelación”, afirmó la Dra. Stacie Rivers, directora médica para

programas de maternidad de Cigna y obstetra y ginecóloga certificada.

“Hay un paso a seguir claro para los médicos y mucho por ganar cuando se

realiza un esfuerzo integrado para ayudar a las pacientes a comprender

la conexión entre la salud bucal y el bienestar general”.

Los efectos de la influencia del médico parecen durar hasta después del

parto: mientras que solo el 43% de las madres recientes se han realizado

un control dental desde el parto, ese porcentaje aumenta al 63% para las

mujeres cuyos médicos les hablaron sobre la salud bucal durante las

visitas de maternidad. Las visitas dentales posparto también son

importantes, especialmente porque los hábitos de higiene dental pueden

descuidarse con la llegada del bebé. Más de un tercio de las madres

recientes (36%) dicen que se cepillan los dientes y se pasan hilo dental

con menos frecuencia que antes de tener al bebé, y muchas dicen que es

por falta de tiempo.

De un modo similar, los pediatras pueden ayudar a los bebés a tener una

buena salud bucal desde muy pequeños. La mitad de las madres recientes

(50%) limpian las encías de su bebé a diario, pero casi dos tercios

(65%) lo hacen si el pediatra les habló sobre la salud bucal de su bebé.

Sin embargo, el 34% de las madres recientes dicen que el pediatra no les

habló sobre el cuidado de los dientes y encías de su hijo.

Para encontrar información sobre la salud bucal para mujeres

embarazadas, madres recientes y sus familias, visite www.cigna.com/dental-resources.

Acerca de la encuesta

Healthy

Smiles for Mom and Baby: Insights into Expecting and New Mothers’ Oral

Health Habits es una encuesta nacional realizada con 801

mujeres embarazadas y madres recientes (que tuvieron un bebé en los

últimos 12 meses) de 21 a 45 años. La mitad tiene beneficios dentales.

La encuesta la llevó adelante M/A/R/C Research, del 12 de agosto al 16

de agosto de 2015. El error de muestreo es +/- 3.5% a un nivel de

confianza del 95%.

Acerca de Cigna

Cigna Corporation (NYSE: CI) es una compañía global de servicios de

salud dedicada a ayudar a las personas a mejorar su salud, su bienestar

y su sensación de seguridad. Todos los productos y servicios son

brindados exclusivamente por subsidiarias operativas de Cigna

Corporation, o a través de ellas, que incluyen a Cigna Health and Life

Insurance Company, Connecticut General Life Insurance Company, Life

Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New

York o sus afiliadas. Dichos productos y servicios incluyen un paquete

integrado de servicios de salud, como beneficios médicos, dentales, de

salud del comportamiento, de farmacia, de atención de la vista y

beneficios complementarios, y otros productos relacionados que incluyen

el seguro colectivo de vida, de accidentes y por incapacidad. Cigna

tiene representaciones de venta en 30 países y jurisdicciones, y tiene

más de 89 millones de afiliados en todo el mundo. Para obtener más

información sobre Cigna®, incluso vínculos para seguirnos en Facebook o

Twitter, visite www.cigna.com.

