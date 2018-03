COMCAST EXTIENDE PROGRAMA NACIONAL DE ADOPCION DE BANDA ANCHA PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, CONECTA HOGARES DE MAS DE 1.2 MILLONES DE NORTEAMERICANOS AL PODER DE INTERNET

David L. Cohen, Vicepresidente Ejecutivo de Comcast Corporation, anunció hoy que la Compañía ha decidido continuar indefinidamente el programa Internet Essentials – más allá de su compromiso inicial de tres años. Internet Essentials es el reconocido programa nacional de Comcast de adopción de banda ancha para familias de bajos ingresos.

La compañía también anunció que donará más de $1 millón en subvenciones a docenas de organizaciones sin fines de lucro a lo largo de todo el país para la creación de Centros de Aprendizaje de Internet Essentials como parte del Programa de Reconocimiento Medalla de Oro, la que será otorgada a aquellas comunidades que hayan realizado el mayor esfuerzo para contribuir a cerrar la brecha digital. Además, las familias elegibles para recibir Internet Essentials que residen en comunidades que obtuvieron la Medalla de Oro y que en la actualidad no sean clientes de Comcast, si solicitan la inscripción en el programa y son aprobadas, recibirán seis meses de servicio de Internet gratis si solicitan la inscripción en el programa antes del 18 de marzo y son aprobados. (Ver debajo la lista de comunidades.)

