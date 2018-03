Dollar General homenajea a las escuelas, a las maestras y a los maestros por ser “Héroes cotidianos”

Dollar General homenajea a las escuelas, a las maestras y a los maestros por ser “Héroes cotidianos” Dollar General customers can receive additional savings through the P&G brandSAVER on September 1 Dollar General is proud to support initiatives that help others improve their lives through literacy and education. Join the Twitter Party on 9/12.

Compartir