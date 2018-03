‘EL MOMENTO’ Ha LLegado En Una Pelea De Título Mundial Para Floyd Mayweather Y Marcos Maidana, Presentada En Vivo En Los Cines El Sábado 3 De Mayo

Fathom Events, Mayweather Promotions y Golden Boy Promotions se complacen en presentar a Floyd “Money” Mayweather, súper estrella actual libra por libra del boxeo, rey del Pay Per View y campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo (WBC por sus siglas en ingles), quien se enfrentará al peligroso noqueador Marcos “El Chino” Maidana, monarca welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA por sus siglas en inglés) el sábado 3 de mayo a las 9:00 p.m. ET/8:00 p.m. CT/7:00 p.m. MT/6:00 p.m. PT/ 5:00 p.m. AK/3:00 p.m. HI. “EL MOMENTO: Mayweather vs Maidana” será transmitido en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas para selectos cines a nivel nacional en un evento en el que estará el talento magistral de Mayweather contra el poder aniquilador del poderoso argentino Maidana. Esta pelea de campeonato mundial unificado a 12 asaltos podría llegar a ser la pelea más difícil de Mayweather.

El evento co estelar de “EL MOMENTO: Mayweather vs. Maidana” presenta al súper estrella británico y ex monarca mundial unificado superligero, Amir “King” Khan, enfrentando al ex campeón mundial Luis Collazo en un duelo a 12 asaltos por el vacante cetro welter de plata del CMB.

También estará una emocionante pelea en peso superligero presentando al ex triple campeón mundial divisional Adrien “The Problem” Broner contra el fuerte noqueador californiano Carlos Molina, y la batalla en peso

supermediano entre el invicto J’Leon Love y el contendiente al cetro mundial y ex olímpico mexicano, Marco Antonio Peribán de la Ciudad de México.

Los boletos para “EL MOMENTO: Mayweather vs. Maidana” están disponibles en las participantes taquillas de los teatros y en línea: www.FathomEvents.com. Para obtener una lista completa de las ubicaciones de los teatros y precios, visite el sitio web de eventos Fathom (teatros y participantes están sujetos a cambios). El evento será transmitido a más de 520 cines selectos de todo el país a través de Digital Broadcast Network.

“Fathom Events continua dando a los fanáticos la experiencia única de mostrar mis peleas en las pantallas de cine de todo el país. Estoy agradecido que hace unos años Fathom creyó en mi visión de presentarlas en los cines”, dijo Floyd Mayweather. “No tengo ninguna duda que mi pelea contra Maidana va a ser el tipo de combate que nadie me ha visto encarar, y presenciarla en la pantalla grande hará que la experiencia sea mucho mejor”, recomendó.

“La pelea del 3 de mayo contra Floyd Mayweather es la más importante de mi carrera, y estoy emocionado porque mis seguidores que no puedan ver la pelea en el MGM Grand la podrán presenciar en vivo en las salas de cine de todo Estados Unidos”, dijo Marcos Maidana. “Esto va a ser una gran victoria para mí contra Mayweather, y merece ser vista en la pantalla grande”, puntualizó.

El invicto Floyd “Money” Mayweather (45-0, 26 nocáuts) diez veces campeón del mundo en cinco divisiones, reafirmó su popularidad en todo el mundo cuando se enfrentó al fenómeno del boxeo, el entonces invicto Canelo Álvarez en septiembre pasado. El mega evento, que estableció un récord financiero de Pay Per View con más de $150 millones en ingresos, demostró una vez más que el poder de atracción de Mayweather es diferente a cualquier otro peleador. El llamado “Money” Mayweather, nativo de Grand Rapids Michigan, y quien pelea ahora desde Las Vegas, tiene un promedio de más de un millón de compras de Pay Per View por evento, el promedio de compras más alto de Pay Per View de cualquier boxeador en la historia. Mayweather, el deportista mejor pagado del mundo en cualquier deporte (Sports Illustrated 2013), co encabezó el evento de boxeo más grande de Pay Per View en la historia cuando enfrentó a Óscar de la Hoya en el 2007.

Marcos “El Chino” Maidana (35-3, 31 nocáuts) de 30 años de edad, sorprendió al mundo del boxeo el pasado mes de diciembre cuando derrotó al ascendente súper estrella Adrien “The Problem” Broner en una actuación inolvidable. Maidana, emergió por primera vez en el escenario universal en el 2009, cuando capturó el campeonato mundial interino superligero versión Asociación Mundial de Boxeo (WBA por sus siglas en inglés) con un impresionante nocaut técnico en el sexto asalto sobre Víctor “Vicious” Ortiz. Después de tres defensas de su título, Maidana perdió frente a Amir “King” Khan en una contienda candidata a Pelea del Año 2010, pero recuperó el cinturón en otro clásico contra Erik “El Terrible” Morales en el 2011. Maidana unió fuerzas con el reconocido entrenador Robert Garcia [Entrenador del Año 2012] y desde entonces ha estado invicto con una foja de 4-0 y tres nocáuts.

Para obtener más información sobre los peleadores del evento co estelar visite: www.goldenboypromotions.com/fighters.

“Cada vez que pelea Floyd [Mayweather], tratamos de que sea un evento en el que todos los fanáticos puedan ser parte del mismo”, dijo Leonard Ellerbe, Jefe Ejecutivo de Mayweather Promotions. “Sinceramente, creo que esta es una de las mejores carteleras que el boxeo ha visto en mucho tiempo. Nuestra asociación con Fathom ha permitido a los aficionados de todo el país asistir al cine y ver lo mejor del boxeo en la pantalla grande. El 3 de mayo será otra experiencia de Mayweather y sabemos que disfrutarán los fanáticos”, manifestó.

“Estamos muy contentos de asociarnos una vez más con Fathom Events por lo que esperamos que sea una de las peleas más grandes del 2014”, dijo Richard Schaefer, Jefe Ejecutivo de Golden Boy Promotions. “Floyd Mayweather tendrá su reto más difícil en el nombre de Marcos Maidana el 3 de mayo, pero los ganadores finales serán los aficionados que tendrán la oportunidad de ver este espectacular evento en la pantalla grande en todo el país”, reconoció.

“Floyd Mayweather es el campeón indiscutible y los aficionados estarán al borde de sus asientos cuando defienda su título contra Maidana [Marcos]”, dijo Shelly Maxwell, Vicepresidente Ejecutivo de Fathom Events. “Fathom está encantado de traer otro combate de campeonato mundial a los cines en todo el país, y ‘El Momento’ promete una energía real ofreciendo la experiencia extrema de primera fila para los fanáticos”, explicó.

Para el arte/fotos relacionadas a “El Momento: Mayweather vs. Maidana” haga clic aquí.

Sobre AC JV, LLC

Fathom Events es propiedad de una entidad recientemente formada y denominada AC JV, LLC. Fathom es el líder reconocido en la industria del entretenimiento alternativo, ofreciendo una variedad única en su clase de eventos de entretenimiento en las salas de cine en todo el país, que incluyen presentaciones en vivo de alta definición de la Opera Metropolitana, las artes escénicas , los grandes eventos deportivos, conciertos de música, series de comedia , espectáculos de Broadway, programación original que ofrece las más grandes estrellas del entretenimiento, documentales socialmente relevantes con audiencia Q & A y mucho más. Además, los eventos Fathom llevan al público detrás de las escenas y ofrecen extras sin igual — la creación de la experiencia de entretenimiento para los aficionados de todas las edades —. Co propiedad de los tres circuitos de cines más grandes de Estados Unidos, AMC Entertainment Inc. (NYSE: AMC), Cinemark Holdings, Inc. (NYSE: CNK) y Regal Entertainment Group (NYSE RGC), esta cadena de televisión digital en vivo de Fathom (“DBN “) es la red más grande de difusión del cine en Norteamérica, trayendo los eventos en vivo para más de 750 localidades en 171designadas Market Areas® (incluyendo todas las 50 más destacadas). Para obtener más información, visite www.fathomevents.com.

Sobre “EL MOMENTO: MAYWEATHER VS. MAIDANA”

“EL MOMENTO: Mayweathervs vs. Maidana, una pelea unificatoria a 12 asaltos por los respectivos cinturones mundiales welter en poder de Mayweather y Maidana. Esta es la tercera pelea para Mayweather de un lucrativo contrato de seis peleas con Showtime Networks Inc. EL MOMENTO es promovida por Mayweather Promotions y Golden Boy Promotions y patrocinada por Corona, O’Reilly Auto Parts y AT&T. En el evento co estelar a 12 asaltos, Amir Khan se mide a Luis Collazo por el vacante cetro welter de plata del CMB. El evento será producido y distribuido en vivo por SHOWTIME PPV (9:00 p.m. ET/6:00 p.m. PT).