Homenaje de Hispanic Heritage Foundation a líderes latinos durante la 26.a entrega de los premios anuales en el Kennedy Center

La fundación Hispanic Heritage Foundation (HHF) homenajeó a nueve latinos y organizaciones por sus logros en sus respectivos campos durante la entrega de los premios Annual Hispanic Heritage Awards en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts el 5 de septiembre de 2013. El programa fue grabado para salir al aire en una emisión especial de Mundo FOX el 15 de septiembre, a las 19.00.

Pictured from left to right are Joseph Perea, ExxonMobil; Tom Perez, US Secretary of Labor; Margaret Moran, national president, League of United Latin American Citizens; and Tom Luce, chairman, National Math and Science Initiative and former assistant secretary, U.S. Department of Education. (Photo: Business Wire)