La supervivencia libre de la enfermedad y la supervivencia global de los

pacientes tratados con campos de tumores jubto con gemcitabina fue más

del doble que en aquellos con controles históricos tratados con

gemcitabina

De los tumores evaluables, el 30% tuvo una respuesta parcial y el otro

30% mantuvo la enfermedad estable

Novocure presenta resultados de su ensayo clínico de Fase 2 PANOVA en

ASCO GI, que sugieren que la terapia de los campos de tumores más

quimioterapia podría ser segura como tratamiento de primera línea y

mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado

El próximo viernes, 22 de enero, Novocure (NASDAQ: NVCR) presentará en

el Simposio sobre Cánceres Gastrointestinales de la American Society of

Clinical Oncology 2016 en San Francisco, los datos de su ensayo clínico

de Fase 2 PANOVA que desvelan que la terapia de campos de tumores (Tumor

Treating Fields-TTFields) más la quimioterapia de primera línea con

gemcitabina es tolerable y segura en pacientes con cáncer de páncreas

avanzado. Los datos también sugieren una supervivencia mejorada y una

tasa de respuesta entre pacientes que recibieron el tratamiento de

campos de tumores con gemcitabina, en comparación con un control

histórico de pacientes que solo recibieron gemcitabina.

La primera cohorte del estudio de único grupo prospectivo incluyó a

pacientes con cáncer de páncreas avanzado cuyos tumores no se podían

eliminar de forma quirúrgica y que no habían recibido quimioterapia ni

radioterapia antes del ensayo clínico. El principal criterio de

evaluación evaluó la incidencia y la gravedad de los eventos adversos

relacionados con el tratamiento. Como resultado del tratamiento con los

campos de tumores, 10 pacientes experimentaron una dermatitis de

contacto tratable. No se registraron eventos adversos graves

relacionados con los campos de tumores. Catorce pacientes registraron

eventos adversos graves no relacionados con el tratamiento con los

campos de tumores.

Un

estudio de fase 3 sobre la eficacia y la seguridad de nab-paclitaxel

más gemcitabina en comparación con gemcitabina solo en pacientes con

cáncer de páncreas avanzado publicado en octubre de octubre de 2013 en

el New England Journal of Medicine1 mostró

que los pacientes que recibieron gemcitabina solo experimentaron una

supervivencia libre de progresión media de 3,7 meses, una supervivencia

global media de 6,7 meses, una supervivencia de un año media del 22% y

una tasa de respuesta del 7%.

En relación con estos resultados registrados para gemcitabina solo, los

pacientes con PANOVA que recibieron la terapia con los campos de tumores

más gemcitabina de primera línea, experimentaron una supervivencia libre

de progresión media de 8,3 meses, en comparación con los 3,7 meses, una

supervivencia media global de 14,9 meses, en comparación con los 6,7

meses, una supervivencia media de un año del 55 por ciento, en

comparación con el 22%. El treinta y cinco por ciento de los tumores

evaluables tuvieron respuestas parciales, en comparación con el 7% con

gemcitabina solo y otro 30% estabilizaron la enfermedad.

El ensayo de PANOVA incluye una segunda cohorte en el que se evalúan la

terapia de los campos de tumores más gemcitabina y nab-paclitaxel en

otros 20 pacientes. Los modelos preclínicos han demostrado un aumento de

la sensibilidad de las células cancerígenas cuando se combinaba el

tratamiento de los campos de tumores con quimioterapias basadas en

taxanos, como nab-paclitaxel.

“Los resultados de Fase 2 son prometedores”, afirma Fernando Rivera, MD,

PhD, principal investigador del estudio y oncólogo médico senior en el

Hospital Universitario de Santander en España. “Dados estos primeros

resultados de las cohortes y el efecto sinergético que se demostró en

los modelos preclínicos cuando se combinó la terapia con campos de

tumores con quimioterapias basadas en taxanos, soy si cabe más optimista

sobre lo que mostrará la segunda cohorte cuando se incorpore

nab-paclitaxel al régimen de tratamiento”.

“Estamos encantados con estos resultados”, afirma Asaf Danziger, CEO de

Novocure. “Durante los últimos 15 años, hemos observado en toda nuestra

investigación preclínica y clínica que el efecto físico y antimitótico

de los campos de tumores es constante, independientemente del tipo de

cáncer. Según estos datos, aceleraremos la planificación de un ensayo

clínico de Fase 3 sobre el cáncer de páncreas”.

Acerca del cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es la cuarta causa de mortalidad en Estados

Unidos. La American Cancer Society estimó que cerca de 48.960 personas

serían diagnosticadas de cáncer de páncreas y cerca de 40.560 personas

morirían de esa enfermedad en 2015. La supervivencia de cinco años entre

pacientes con cáncer de páncreas con metástasis es de un 2%. El

tratamiento con los campos de tumores para el cáncer de páncreas no está

aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. para el

cáncer de páncreas. La seguridad y la eficacia del tratamiento con los

campos de tumores para el cáncer de páncreas no se han establecido.

Acerca de la terapia de los campos de tumores

El tratamiento de los campos de tumores se administra mediante un

dispositivo médico no invasivo portátil diseñado para su uso continuado

por parte de los pacientes. Los estudios in vitro e in

vivo han demostrado que el tratamiento de los campos de tumores

ralentiza y revierte el crecimiento de los tumores, inhibiendo la

mitosis, el proceso por cual se dividen y replican las células. La

terapia de campo de tumores crea campos eléctricos alternantes de baja

intensidad dentro de un tumor que ejerce fuerzas físicas en componentes

celulares cargados eléctricamente, evitando el proceso mitótico normal y

causando la muerte de las células cancerígenas.

Acerca de Novocure

Novocure Limited es una compañía oncológica privada de Jersey Isle que

desarrolla y comercializa una nueva terapia para tumores sólidos

denominada terapia de campos de tumores. Las operaciones de Novocure en

Estados Unidos están basadas en Portsmouth (New Hampshire), y la ciudad

de Nueva York. Además, la compañía cuenta con oficinas en Alemania,

Suiza y Japón, así como un centro de investigación en Haifa (Israel). Si

desea información adicional sobre la compañía viste la página web www.novocure.com o

síganos en www.twitter.com/novocure.

Afirmaciones referidas al futuro

Además de hechos históricos o declaraciones de la situación actual, esta

nota de prensa puede contener afirmaciones referidas al futuro. Las

afirmaciones referidas al futuro ofrecen las previsiones actuales de

Novocure de eventos futuros. Pueden incluir declaraciones relacionadas

con el progreso científico previsto de sus programas de investigación,

desarrollo de productos potenciales, interpretación de los resultados

clínicos, previsiones de aprobación normativa, desarrollo y capacidades

de fabricación, previsiones de mercado para sus productos y otras

declaraciones en relación con aspectos que no son hechos históricos. El

lector puede identificar algunas de estas afirmaciones referidas al

futuro por el uso de palabras en las afirmaciones como “prever”,

“estimar”, “esperar”, “proyectar”, “pretender”, “planificar”, “creer” u

otros términos y expresiones de significado similar. Los resultados

financieros y de rendimiento de Novocure podría diferir de forma

material de aquellos reflejados en estas afirmaciones referidas al

futuro debido a condiciones financieras, económicas, normativas y

políticas generales, así como a riesgos e incertidumbres más específicos

a los que se pueda tener que enfrentar Novocure, como aquellas

establecidas en el Informe trimestral en el Formulario 10-Q, presentado

el 27 de octubre de 2015 ante la SEC. Dados estos riesgos e

incertidumbres, alguna o todas las afirmaciones referidas al futuro

podrían ser finalmente incorrectas. De este modo, el lector no debe

depositar confianza en ninguno de dichos factores o afirmaciones

referidas al futuro. Además, Novocure no pretende actualizar

públicamente ninguna afirmación referida al futuro, a no ser que se lo

requiera la ley. Todas las afirmaciones referidas al futuro de este

comunicado solo tienen validez en la fecha actual. La Private Securities

Litigation Reform Act de 1995 permite este debate.

1 Increased Survival in Pancreatic Cancer with nab-Paclitaxel

plus Gemcitabine, The New England Journal of Medicine,

Octubre de 2013, DOI: 10.1056/NEJMoa1304369

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada

del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá

ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión

del texto que tendrá validez legal.

