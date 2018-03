Nuveen y TIAA-CREF se Asocian para Ofrecer Tres Nuevos UCITS a Inversores No Estadounidenses

Nuevas Estrategias ESG Administradas por Líderes Reconocidos en la

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Nuveen Investments, un proveedor global líder en servicios de inversión

a instituciones e inversores individuales, anunció hoy que amplió su

oferta de cartera a inversores no estadounidenses con la disponibilidad

de tres nuevas estrategias UCITS que cuentan con la experiencia de

inversión de TIAA-CREF Asset Management (TCAM). Subasesoradas por

Teachers Advisors, Inc. de TCAM, las nuevas estrategias se ofrecen a

través de Nuveen Global Investors Fund plc a través de una estructura

UCITS.

Respetada por su liderazgo, durante décadas en el espacio de la

inversión responsable, TCAM administrará dos estrategias ESG que

incluyen una estrategia ESG de capital global y una estrategia ESG de

bonos de Estados Unidos. Además, TCAM administrará una estrategia de

deuda de mercado emergente.

La estrategia ESGH de Capital Global TIAA busca un rendimiento

total favorable a largo plazo que refleja el rendimiento de las

inversiones del mercado global de valores, a la vez que da consideración

especial a ciertos criterios ESG. El proceso de evaluación favorece a

las empresas que demuestran liderazgo ESG en sus respectivos sectores,

incluido el impacto sobre las partes interesadas, como los empleados,

las comunidades, los clientes, los proveedores y el medio ambiente.

La estrategia ESG de Bonos de EE. UU. TIAA busca un rendimiento

total favorable a largo plazo a través de los ingresos y de la

revalorización del capital, a la vez que da una consideración especial a

ciertos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La estrategia

invierte en una amplia gama de bonos de grado de inversión que cotizan

en bolsa y valores de renta fija que incluyen valores del Gobierno de

EE. UU., bonos corporativos, valores municipales imponibles de Estados

Unidos y valores respaldados por hipotecas u otros valores respaldados

por activos, sujetos a los criterios de ESG. Además, la estrategia

invierte una parte de sus activos en instrumentos de renta fija que

reflejan inversiones sociales proactivas. Estas inversiones proporcionan

exposición directa a los emisores y/o proyectos individuales que cuentan

con beneficios sociales o medioambientales claros y medibles

La estrategia de deuda de mercados emergentes TIAA busca un

rendimiento total favorable a largo plazo, a través de los ingresos y la

revalorización del capital, al invertir, principalmente, en una cartera

de inversiones de renta fija de mercados emergentes. Normalmente

invierte la mayor parte de sus activos en valores de renta fija emitidos

en países de mercados emergentes, incluidos los valores de renta fija

corporativos, soberanos y cuasisoberanos con calificaciones de B- o

mejor, pero también puede invertir en bonos con calificaciones más bajas.

Desde su fundación en 1898, Nuveen Investments está comprometida en

brindar servicios de inversión de alta calidad. Nuveen adopta una

perspectiva de largo plazo en la gestión de carteras; y a través de su

modelo multiboutique de administradores de activos institucionales

independientes, ofrece una variedad de productos de gestión activa y con

índice mejorado diseñados para equilibrar los riesgos y rendimientos

esperados (alfa), para ayudar a alcanzar los objetivos financieros a

largo plazo de nuestros clientes. Ofrecer un marco UCITS representa un

paso importante en el enfoque medido de la firma para ofrecer

estrategias de inversión de alta calidad en una estructura de producto

preferida por muchos inversores institucionales y minoristas de Europa,

América del Sur y Asia. Para los inversores no estadounidenses que

buscan más información acerca de las ofertas UCITS, visite www.nuveenglobal.com

o www.tiaa.org/UCITS.

Acerca de Nuveen Investments

Nuveen Investments ofrece servicios de inversión de alta calidad,

diseñados para ayudar a asegurar los objetivos de largo plazo de los

inversores institucionales e individuales, además de los consultores y

asesores financieros que trabajan para ellos. Nuveen Investments

comercializa una amplia gama de soluciones especializadas de inversión

que ofrece a los inversores el acceso a las capacidades de sus afiliadas

de inversiones boutique de alta calidad: Nuveen Asset Management, LLC,

Symphony Asset Management LLC, NWQ Investment Management Company, LLC,

Santa Barbara Asset Management, LLC, Tradewinds Global Investors, LLC,

Winslow Capital Management, LLC and Gresham Investment Management LLC,

todas las cuales son asesores de inversión registrados y subsidiarias de

inversión independientes de Nuveen Investments, Inc. Nuveen Investments

opera como una subsidiaria independente dentro de TIAA-CREF, que es un

proveedor líder de servicios financieros y de jubilación para los

sectores académicos, culturales y de investigación médica. En total,

Nuveen Investments administra, aproximadamente, 230 000 millones de USD

al 30 de junio de 2015. Para obtener más información, visite el sitio

web de Nuveen Investments en www.nuveen.com.

Acerca de TIAA-CREF

TIAA-CREF (www.tiaa-cref.org)

es una organización nacional de servicios financieros con 834 000

millones de USD en activos administrados (al 30/9/2015) y es el

proveedor líder de servicios de jubilación en los sectores académico,

cultural, de investigación y médico.

Acerca de TIAA-CREF Asset Management

TIAA-CREF Asset Management (www.tiaa-cref.org/public/assetmanagement)

es parte del grupo de empresas de TIAA-CREF y ofrece servicios de

asesoramiento de inversión y administración de carteras para inversores

individuales, intermediarios y clientes institucionales a través de sus

subsidiarias. Sus estrategias abarcan una amplia gama de clases de

activos globales, incluidas las inversiones de capital, de renta fija,

de bienes raíces y alternativas.

TIAA-CREF Asset Management ofrece servicios de asesoramiento de

inversión y administración de carteras al grupo de empresas de TIAA-CREF

a través de las siguientes entidades: Teachers Advisors, Inc., TIAA-CREF

Investment Management, LLC, TIAA-CREF Alternatives Advisors, LLC, y

Teachers Insurance and Annuity Association of America. Teachers

Advisors, Inc., TIAA-CREF Investment Management, LLC, and TIAA-CREF

Alternatives Advisors, LLC son asesores de inversión registrados y una

subsidiaria de propiedad total de Teachers Insurance and Annuity

Association of America (TIAA).

© 2015 Teachers Insurance and Annuity Association of America-College

Retirement Equities Fund (TIAA-CREF), 730 Third Avenue, New York, NY

10017

TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC, Teachers Personal

Investors Services, Inc., y Nuveen Securities, LLC, Miembros de FINRA y

SIPC distribuyen productos de valores.

El material es solo para fines informativos y no debe considerarse como

una recomendación o una oferta para comprar o vender cualquier producto

o servicio al que esta información puede relacionarse. Algunos productos

y servicios pueden no estar disponibles para todas las entidades o

personas.

La inversión en un fondo implica riesgo; la pérdida del capital es

posible. No hay ninguna garantía de que los objetivos de inversión del

fondo serán alcanzados. El valor de los títulos de capital y de renta

fija podrá reducirse, significativamente, en períodos de tiempo cortos o

extendidos. El prospecto del fondo incluye más información sobre estas

consideraciones de riesgo, así como también información sobre otros

riesgos a los cuales está sujeto el fondo, tales como los riesgos de

concentración/no diversificación y de estrategia de inversión.

Este comunicado no constituye ni contiene una oferta, solicitud,

recomendación o asesoramiento de inversión con respecto a la compra de

los fondos aquí descritos o en cualquier valor. Los inversores

potenciales deberán considerar cuidadosamente los objetivos, los

riesgos, los cargos, las consideraciones impositivas y los gastos, y

otra información relevante antes de invertir. Para obtener más

información acerca de esto y de Nuveen Global Investors Fund plc,

solicite un prospecto y léalo atentamente antes de invertir. Los

inversores potenciales también deben consultar a sus asesores

profesionales con respecto a la adaptación de cualquier inversión a la

luz de sus circunstancias particulares y ciudadanía, residencia o

domicilio correspondientes. Nuveen Global Investors Fund plc está

autorizada en Irlanda como una UCITS de acuerdo a la Reglamentación 2011

de la Comunidad Europea (Proyectos de inversión colectiva en valores

transferibles, UCITS por sus siglas en inglés) y sus enmiendas.

Las acciones de Nuveen Global Investors Fund plc únicamente están

disponibles para ciertas personas no estadounidenses en transacciones

seleccionadas fuera de Estados Unidos o, en circunstancias limitadas, en

otras transacciones que estén exentas de los requisitos de registro de

la Ley de valores de Estados Unidos de 1933 y sus enmiendas, así como

otras leyes estadounidenses que resulten aplicables.

Ciertas clases de acciones de Nuveen Global Investors Fund plc están

registradas para su ofrecimiento público y venta en la República de

Irlanda, Alemania, los Países Bajos, Suecia, Suiza y el Reino Unido, y

únicamente para ventas institucionales en Noruega y Singapur (donde es

un “esquema restringido”). Las acciones del fondo podrán de lo contrario

venderse en base a colocaciones privadas dependiendo de la jurisdicción.

10884-G-INV-O-10/16

C27253

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

