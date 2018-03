Pantene presenta a Priyanka Chopra como su nueva embajadora mundial

La actriz y filántropa se convierte en el rostro internacional de la

icónica marca de cuidado para el cabello

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–(NYSE: PG) – La actriz, productora y filántropa, Priyanka Chopra, se une

a la apreciada lista de mujeres fuertes del mundo como nueva embajadora

mundial de la marca Pantene. El lema de Pantene es ‘Strong is beautiful’

(Lo fuerte es bello) y Chopra personifica esto al inspirar a las mujeres

de todo el mundo con su belleza y fuerza interior. Chopra será el rostro

de la nueva campaña que lanza Pantene para celebrar el mayor avance de

la marca en materia de champús en 30 años: las nuevas fórmulas de champú

Pantene Pro-V que van más allá del lavado del cabello para nutrirlo

desde adentro. Los nuevos champús de Pantene aportan al cabello los

nutrientes necesarios para fortalecerlo desde el núcleo, para así poder

soportar los factores de estrés que debe enfrentar cada día.





‘Estamos orgullosos de nuestra nueva campaña, que destaca nuestra mayor

innovación en décadas, y nos encanta que Priyanka la represente’,

comenta Jodi Allen, vicepresidenta de la división Cuidado para el

cabello de Procter & Gamble para Norteamérica. ‘Su fuerza y confianza

encarnan lo que representa la marca y creemos que seguirá inspirando a

las mujeres del mundo para adoptar su fortaleza y llevar con orgullo su

confianza’.

Pantene sigue celebrando a las mujeres fuertes que traspasan los límites

y logran sus objetivos.

‘Me emociona sumarme como nueva embajadora mundial de Pantene. Es una de

las marcas favoritas en el mundo, y me encanta que Pantene celebre y

apoye la belleza de ser fuerte’, señaló Chopra. ‘Creo que hay que

elogiar la fuerza inherente que posee cada mujer, por lo que tomar la

decisión de alinearme con Pantene fue muy fácil. AMBOS creemos que lo

fuerte es bello y que cada mujer merece tener momentos gloriosos ¡para

perseguir sus sueños y brillar!’

Chopra aparecerá en la campaña de marketing de la marca, que incluye

publicidad televisiva y digital, relaciones públicas y redes sociales.

Priyanka será la protagonista del spot televisivo que lanzará Pantene el

26 de diciembre de 2016 en Estados Unidos, así como en su propia campaña

publicitaria de televisión, que comenzará a emitirse en enero de 2017.

Para obtener más información, visite www.Pantene.com.

Para ver los próximos contenidos exclusivos de Priyanka Chopra, siga a

Pantene en Instagram en https://www.instagram.com/pantene/

y Twitter en http://twitter.com/Pantene,

súmese a los seguidores en Facebook en http://www.facebook.com/PanteneNA

y suscríbase en YouTube www.youtube.com/Pantene.

ACERCA DE PANTENE PRO-V®:

Pantene Pro-V, la marca de cuidado para el cabello n.º 1 del mundo, está

integrada por 18 colecciones que ofrecen a todas las mujeres la

posibilidad de tener un cabello sano y bello. Los productos actuales de

Pantene Pro-V incluyen: Breakage Defense, Beautiful Lengths, Classic

Clean, Color Revival, Curl Perfection, Damage Detox, Daily Moisture

Renewal, Full & Strong, Ice Shine, Nature Fusion, Repair & Protect,

Smooth & Sleek, Pro-V Style Series, Sheer Volume, Truly Natural, Truly

Relaxed y Ultimate 10. Los productos Pantene Expert incluyen: AgeDefy,

Intense Colorcare, Intense Hydration, Intense Repair e Intense Smooth.

Impulsada por 70 años de experiencia, 200 científicos y colaboraciones

con 11 profesionales de la salud capilar independientes de todo el

mundo, la Formula Pro-V de Pantene funciona por dentro y por fuera para

lograr un cabello hermoso con un aspecto siempre saludable.

ACERCA DE PRIYANKA CHOPRA:

Priyanka Chopra, dueña de una personalidad multifacética, es uno de los

talentos más reconocidos y aplaudidos del mundo. Su incursión en la

industria del entretenimiento comenzó a los 17 años cuando resultó

triunfadora del concurso Miss India. Al año siguiente, fue elegida Miss

Mundo, un título que la catapultó al estrellato internacional. En

septiembre de 2015, Priyanka hizo su debut en la TV norteamericana como

Alex Parrish en ‘Quantico’, la exitosa serie dramática de ABC, haciendo

historia como el primer actor de la India en llegar al estrellato como

protagonista de una serie de TV. Quantico está actualmente en su segunda

temporada y cuenta con licencia para 212 territorios (excluidos Estados

Unidos y Canadá) en 54 idiomas. En enero de 2016, Priyanka se llevó el

premio a la ‘Actriz favorita en serie de televisión nueva’ de los

People’s Choice Award por su papel en ‘Quantico’, marcando un nuevo hito

como la primera actriz de la India en ganar uno de esos premios; y en

abril de 2016 apareció en la portada de la edición TIME 200 de la

codiciada revista TIME, como una de las personas más influyentes del

mundo. En mayo de 2017, Priyanka también tendrá su debut cinematográfico

en Hollywood, interpretando a Victoria Leeds en la película de acción y

comedia ’Baywatch‘, protagonizada por Dwayne ‘The Rock’ Johnson y Zac

Efron. Con más de 54 millones de seguidores en las redes sociales que no

paran de sumarse, Priyanka también se ha comprometido a utilizar su

popularidad para fines benéficos. Priyanka fue nombrada recientemente

Embajadora Mundial de buena voluntad de UNICEF, después de servir como

Embajadora Nacional de buena voluntad en la India durante 10 años.

También participa de la campaña ‘Girl Up’ de la Fundación de las

Naciones Unidas y está fuertemente involucrada en una serie de esfuerzos

por proteger los derechos de los niños y promover la educación de las

niñas en la India, que incluye la organización benéfica que lleva su

nombre ‘The Priyanka Chopra Foundation for Health and Education’.

Priyanka reparte su tiempo entre Nueva York y Bombay, pero rápidamente

señala que pasa gran parte de su vida en un avión.

ACERCA DE PROCTER & GAMBLE:

P&G atiende a aproximadamente cinco mil millones de personas de todo el

mundo con una de las carteras más sólidas en términos de confianza,

calidad y marcas líderes como Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®,

Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,

Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,

Tide®, Vicks®, Wella® y Whisper®. La comunidad de P&G incluye

operaciones en unos 70 países de todo el mundo. Visite http://www.pg.com para

ver las últimas noticias y obtener información detallada sobre P&G y sus

marcas.

