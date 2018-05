T-Mobile duplica su apoyo a los militares con el #HatsOff4Heroes y se compromete a donar al menos $1 millón

Durante toda la temporada regular de la MLB, el Un-carrier donará $1

cada vez que alguien envíe un tweet o postee en Instagram con el

#HatsOff4Heroes, para recaudar hasta $1 millón como mínimo, a beneficio

de la organización sin fines de lucro Team Rubicon, enfocada en los

veteranos.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Tras el reciente lanzamiento de t-mobile.com%2Foffers%2Fmilitary-phone-plans&esheet=51805864&newsitemid=20180514005921&lan=es-AR&anchor=T-Mobile+ONE+Military&index=1&md5=ed08755bfb024604d86fb5fea3f723f0″ rel=”nofollow”>T-Mobile

ONE Military y la amplia

iniciativa de apoyo a la comunidad militar por parte de la compañía,

hoy T-Mobile (NASDAQ: TMUS) duplicó su apoyo a los militares, anunciando

que el Un-carrier donará al menos $1 millón – y con la posibilidad de

donar aún más millones – durante la temporada regular de la MLB, a

beneficio de los veteranos estadounidenses. A partir del 14 de mayo, por

cada tweet enviado o al postear en Instagram con el #HatsOff4Heroes,

T-Mobile donará $1 – con el fin de recaudar hasta $1 millón como mínimo

– a Team

Rubicon, una organización sin fines de lucro que integra las

habilidades de los veteranos con los servicios de emergencia para luego

desplegar rápidamente brigadas de rescate ante una emergencia en

comunidades damnificadas por un desastre natural.

Todos, sin importar si son clientes de T-Mobile o no, pueden tener un

impacto con solo postear en Twitter o Instagram con el #HatsOff4Heroes.

Si los tweets o los posts en Instagram con el hashtag mencionado

sobrepasan el millón, la donación también sobrepasará el millón, así que

no dejes de enviar tweets o postear mensajes en Instagram. Comparte una

foto inspiradora, graba un video digno de la pantalla grande o envía un

compasivo mensaje de agradecimiento con el #HatsOff4Heroes. Es muy

probable que éstos se publiquen en televisión durante el T-Mobile Home

Run Derby de 2018, ¡así que adelante, inspírate!

“Quitarse el sombrero, aunque sea simbólicamente, es una declaración de

respeto universal que expresa muchísimo más que el simple hecho de dar

‘las gracias,’ y el #HatsOff4Heroes es solo una manera más de

agradecerles a aquellos que han servido, y siguen sirviendo, a nuestro

país desinteresadamente,” dijo John Legere, presidente y director

ejecutivo de T-Mobile. “En T-Mobile, estamos TOTALMENTE COMPROMETIDOS

con nuestros militares, y con el #HatsOff4Heroes, vamos a entregar aún

mucho más. Cuantos más tweets envíes y más mensajes publiques en

Instagram con el hashtag mencionado, más dinero donaremos… ¡es así de

simple!”

Fundada con el objetivo predominante de responder rápidamente a

desastres naturales de gran escala, Team Rubicon despliega miles de

veteranos por todo el país y alrededor del mundo para brindar ayuda

inmediata a comunidades necesitadas y a personas afectadas por crisis

humanitarias. Con más de 80,000 voluntarios en su lista, Team Rubicon

ofrece tres valores que los veteranos tienen consigo al retirarse del

servicio militar: El sentido de propósito, adquirido al responder en

caso de desastres; el sentido de comunidad, edificada en base al

servicio a los demás; y el sentido de identidad, concebida al unirse a

una nueva misión.

T-Mobile, reconocido desde hace mucho tiempo como uno de los principales

empleadores de militares, seriamente ha contribuido con su iniciativa

integral, implementada en toda la compañía, para agradecer a los

militares y veteranos de nuestro país, así como también a sus familias.

El Un-carrier lanzó recientemente T-Mobile

ONE Military – el plan que ofrece el mayor descuento a militares

dentro la industria móvil, con líneas familiares a mitad de precio. La

compañía además asumió el compromiso

de realizar su mayor contratación hasta el momento, prometiendo

reclutar a 10,000 veteranos y cónyuges de militares durante los próximos

cinco años. Asimismo, se ha asociado con FourBlock para expandir el

exitoso programa Career Readiness Program (Programa de preparación

profesional) a 20 ciudades en total y lanzarlo en línea para que todos

los integrantes de la milicia puedan participar en dicho programa desde

cualquier parte, de manera GRATUITA. Además, el Un-carrier del país está

invirtiendo más de $500 millones este año para ampliar la capacidad y la

cobertura de la red LTE y crear los cimientos para lograr llevar la

tecnología 5G a las comunidades de todo el país, incluso alrededor de

las bases militares de EE.UU.

Para conocer más acerca del #HatsOff4Heroes, visita T-Mobile.com/Beisbol.

Y, si deseas obtener más información sobre la iniciativa de T-Mobile

para apoyar a los militares y T-Mobile ONE Military, visita es.T-Mobile.com/brand/military.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. T-Mobile ONE Military:

Deberás presentar una identificación de la milicia dentro de los 45 días

a través de T-Mobile.com/military/verification; de lo contrario, tu plan

pasará a ser un plan de T-Mobile ONE por un costo adicional de hasta $20

al mes por cada línea. No puede combinarse con otros planes,

descuentos ni servicios; aquellos clientes actuales que cambien de plan

podrían perder ciertos beneficios.

