Visa y Stripe se Asocian para Expandir el Comercio en Línea en Todo el Mundo

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa Inc. (NYSE: V) y Stripe, un proveedor de pagos móviles y en línea,

anunciaron hoy una asociación estratégica para apoyar las nuevas

tecnologías y las experiencias de pago en línea para comerciantes,

desarrolladores y consumidores a nivel mundial. A través de esta

relación, Stripe acelerará su expansión internacional, particularmente

en los mercados emergentes, al acceder a la presencia global de Visa

mediante su adquisición y generación de socios. Para apoyar este

crecimiento y las iniciativas conjuntas a largo plazo, Visa también

realizó una inversión estratégica en Stripe.

Mediante el trabajo conjunto, las compañías permitirán una solución de

pagos globales para nuevas experiencias comerciales, como “botones de

comprar”, y más innovaciones a futuro. Además, Stripe será uno de los

primeros socios beta en conectarse con las capacidades en red de Visa a

través de API y SDK, al ofrecerle a su comunidad de desarrolladores

acceso a los servicios de pago y gestión de riesgos, el servicio de

tokenización de Visa y las tecnologías de seguridad. Con este esfuerzo

conjunto, Visa y Stripe ofrecerán un conjunto expandido de capacidades a

la comunidad de desarrolladores y al ecosistema de pago a nivel mundial.

“Dado el crecimiento explosivo de las nuevas experiencias comerciales

habilitadas por una comunidad de desarrolladores global, Visa se

encuentra expandiendo sus relaciones estratégicas a través de los

ecosistemas de pago”, señaló Jim McCarthy, Vicepresidente Ejecutivo de

Asociaciones Estratégicas e Innovación de Visa. “Nos emociona trabajar

con Stripe y aprovechar nuestros activos combinados para ampliar nuestra

oferta hacia nuevos tipos de comerciantes y desarrolladores en todo el

mundo”.

“Stripe apunta a brindarles a los desarrolladores las herramientas que

necesitan para crear las experiencias de compra más seguras y

novedosas”, manifestó Patrick Collison, Director Ejecutivo y Cofundador

de Stripe. “Nuestra asociación con Visa acelerará nuestra habilidad de

expandirnos a mercados de todo el mundo y de brindarles a los

desarrolladores un control, incluso mayor, sobre la experiencia de

extremo a extremo. Estamos muy entusiasmados con este potencial”.

Acerca de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) es una compañía de tecnología de pagos globales que

conecta a los consumidores, los negocios, las instituciones financieras

y los gobiernos en más de 200 países y territorios con pagos

electrónicos rápidos, seguros y confiables. Operamos una de las redes de

procesamiento más avanzadas del mundo, VisaNet, que es capaz de manejar

más de 56 000 mensajes de transacciones por segundo, con protección

contra fraudes para los consumidores y pagos garantizados para los

vendedores. Visa no es un banco y no emite tarjetas, no extiende crédito

ni fija tasas y tarifas para los consumidores. Las innovaciones de Visa,

sin embargo, permiten a las instituciones financieras que tiene como

clientes ofrecer más opciones a los consumidores: pagar en el momento

con débito, por adelantado con prepago o más adelante con productos de

crédito. Para obtener más información, visite usa.visa.com/about-visa,

visacorporate.tumblr.com

y @VisaNews.

