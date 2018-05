REGLAS DEL CONCURSO PARA GANAR EL LIBRO DE FRANCISCA LACHAPEL

CONCURSO: Puedes ganar el libro “‘Una reyna como tú” de Francisca Lachapel, valorado en

$12.99 en Amazon. Nada que comprar para participar.

VIGENCIA: El Concurso comenzará el día Martes, 9 de mayo de 2018 a las 6:00 p.m. hora del

Este y culmina el jueves, 31 de mayo del 2018 a las 11:59 p.m. hora del Este. Se aceptarán

participaciones dentro de este periodo y de la forma indicada en adelante (“Periodo del

Concurso”).

PREMIO: El premio consta de (1) un libro “‘Una Reyna como tú” de Francisca Lachapel. Se

sorteará este premio entre todos los usuarios que se suscriban al boletín gratis de La Opinión

Entretenimiento. Se seleccionará (1) un ganador. Ningún premio podrá ser redimido en

efectivo.

CÓMO PARTICIPAR: Para participar solo tienes que suscribirte al boletín entrando tu email en

la caja que aparece en la página de entretenimiento de La Opinión. El periodo de tiempo

disponible para entrar al concurso se limita al periodo de tiempo comprendido entre los días 9

de mayo hasta el 30 de mayo del 2018. Los usuarios que hayan seguido y completado

correctamente las instrucciones del concurso, serán incluidos en una tómbola electrónica

provista por la herramienta Woobox, de donde se seleccionará (1) un ganador y (1) un ganador

alterno para el premio.

ELEGIBILIDAD: Son elegibles para participar en este concurso todos los usuarios residentes

de Estados Unidos, de dieciocho (18) años o más.

SELECCIÓN DE GANADORES: El ganador será seleccionado al azar mediante una tómbola

electrónica computadorizada de Woobox. Se seleccionarán en total 1 ganador y 1 ganador

alterno para el premio, en caso de que el principal ganador no responda al premio.

NOTIFICACIÓN: El ganador será notificado mediante mensaje de email el día viernes, 1 de

junio del 2018. El ganador deberá reclamar el premio antes de la 1:00 p.m. del sábado 2 de

junio del 2018 respondiendo al mensaje que le fue enviado vía email. De no responder en el

tiempo determinado, se procederá a notificar al ganador sustituto. El ganador alterno será

notificado en la eventualidad de que el ganador del premio, sea descalificado, no reclame o no

acepte el mismo.

PUBLICIDAD: Con la aceptación del premio, el usuario ganador acepta que se publique su

nombre, fotos, video, y el premio recibido en la página web y redes sociales de El Diario o La

Opinión.

PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS: Estas reglas serán publicadas en esta página.

CONDICIONES: Las participaciones del sorteo serán nulas e inválidas si no son presentadas

en conformidad con estas reglas o por los canales legítimamente autorizados. Al participar en

este sorteo, los participantes aceptan acogerse a la estricta aplicación de estas reglas en todos

sus términos y las decisiones de La Opinión. Por el sólo hecho de participar en el concurso,

los participantes otorgan su total aceptación de los términos y condiciones contenidos en estas

reglas, con las cuales se entenderá que están plenamente obligados y renuncian a la alegación

de no haber leído o comprendido sus disposiciones.

RELEVO DE RESPONSABILIDAD: Con la mera participación, los ganadores aceptan que El

Diario NY, sus agencias de publicidad, sus respectivas matrices, subsidiarias, afiliadas,

divisiones, empleados, oficiales, directores, accionistas y agentes envueltos en este sorteo no

son responsables y quedan relevados por parte de los ganadores y sus respectivos familiares

de toda y cualquier reclamación por daños y perjuicios, incluyendo, sin implicar limitación, por

lesiones, muertes, accidentes, querellas, sufrimientos, angustias, gastos, costos y honorarios

legales o de otro tipo, que surjan o estén relacionados con su participación en este sorteo, o

surjan en las etapas de reclamación, verificación, redención, entrega o uso de cualquiera de los

premios de este sorteo. Además del relevo que tiene que suscribir, la mera aceptación del

premio constituye un relevo de esta responsabilidad. La información provista será utilizada

solamente para contactarle si gana un premio del sorteo, así como para la promoción y fotos

entre otros asociados a la entrega y aceptación del premio.

PROMOTOR: La Opinión se reserva el derecho de que, en caso de mediar causas fuera de

su control, pueda variar estas reglas, asignar nuevas fechas para el comienzo o finalización de

este sorteo, o cancelar el sorteo, si fuera necesario. Este concurso es válido sólo en Estados

Unidos de América.

DISCLAIMER: La Opinión de ninguna manera asume ninguna responsabilidad de lo que

sucede durante el proceso de envio del libro. El ganador tiene que asegurarse de darnos su

dirección correcta.