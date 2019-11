10 Estrellas de la pantalla chica que desafían las visiones anticuadas de género

El mundo está cambiando, por suerte. La diversidad ha llegado a la pantalla chica y con ella, sexualidades e identidades de todos los colores del arco iris. Hace poco, repasábamos actores y actrices de la comunidad LGBTQ que representaban personajes que también pertenecen a la misma comunidad, pero hoy nos meteremos en cuestiones de género mostrándote algunas estrellas jóvenes y muy muy actuales que no se identifican con el género asignado al nacer, ya sea porque son trans, personas no binarias o género fluido.

1 . Brigette Lundy-Payne

Tras el estreno de la tercera temporada de la aclamada serie de Netflix, Atypical, Briggette anunció a través de su Instagram que se identifica como persona no binaria y que prefiere utilizar los pronombres they/them.

2 . Hunter Schafer

La estrella de Euphoria, que solo tiene 19 años, comparte con su personaje de Jules su identidad como mujer trans. Además de ser actriz, es modelo y activista. Si quieres saber más de ella, pincha aquí para leer nuestra nota.

3 . Jonathan Van Ness

A pesar de ser una de los Fab 5 y de haber sido desde siempre como es, JVN recientemente descubrió que su identidad de género tenía un nombre: no conforme.

4 . Ruby Rose

La protagonista de Batwoman y ex VJ de Mtv se identifica como género fluido, aunque prefiere seguir utilizando pronombres femeninos por el momento.

5 . Asia Kate Dillon

Asia ha pasado por series tan populares como Orange Is The New Black y Billions, pero recientemente también brilló en el film John Wick 3, donde pidió que su personaje también fuera no binario.

6 . Lachlan Watson

Lachlan interpreta a Theo en Chilling Adventures of Sabrina, una de las series más exitosas de Netflix. En sus pocos años, recorrió un largo camino hasta poder identificarse como género no binario, y sostiene que prefiere llamarlo “libertad de género”, porque así es como se siente, incapaz de encasillarse.

7 . Liv Hewson

Liv participó en la recientemente cancelada Santa Clarita Diet, la serie de Netflix, y se identifica su género como no binario. Además, anunció que está escribiendo un show con un protagonista también no binario, pero que todavía le falta mucho trabajo. ¡Ansiamos verlo!

8 . Bex Taylor-Klaus

Conoces a Bex de series como The Killing, Arrow o Dumplin‘ anunció por Twitter que se identificaba como género no binario, tras mostrarse siempre, a través de la moda, de este modo.

9 . Tommy Dorfman

Tras haber participado en series exitosas como 13 Reasosn Why y Jane The Virgin, Tommy también tuvo tiempo para expresarse acerca de su sexualidad y su identidad de género. Como persona no binaria, escribió un ensayo para Teen Vogue hablando acerca de las dificultades de comprar ropa para los suyos.

10 . Indya Moore

Indya interpreta a Angel en Pose, una de las series más revolucionarias y exitosas de la televisión actual. En su vida personal, se identifica como género no binario, aunque reconoce que no suele hablar del tema porque siente que aún no hay en el mundo el entendimiento suficiente para hacerlo. Ojalá esto cambie con el tiempo, ¿verdad?