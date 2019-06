10 momentos retro para esperar la tercera temporada – Stranger Things

1 . Alien

Uno de los grandes momentos que se introdujeron al final de la primera temporada: el consentido Will (Noah Schnapp) va al baño y no se siente muy bien, ya que desde el regreso que tuvo del mundo del revés todo para él ha sido extraño, y, en ese momento, vomita una especie de larva en plena cena de Navidad, haciendo referencia a ALIEN (clásico del año 1979 ). En el universo de de Stranger Things , sin embargo, lo conocemos como Demogorgon.

2 . Will NO!

Will nos regala muchas escenas retro y fantásticas. Después de su regreso, el joven Byers no se encontraba del todo bien, tenía lapsos de alucinaciones en los que regresaba al mundo del revés. Haciéndole honor al film de 1977, Encuentros en la tercera fase, película de Steven Spielberg, tenemos una de las escenas más recordadas: claro, cuando se dirige hacia la puerta de su casa y la abre, solo para contemplar la otra dimensión.

3 . Billy

4 . Halloween

5 . Eleven

Eleven nos ha impactado tanto, desde el capítulo donde ella y el grupo de chicos de Hawkins huyen de los enemigos del laboratorio hasta cuando por primera vez eleva y voltea una furgoneta usando telequinesis, y también cuando se acerca a un televisor mientras se sintonizan caricaturas y le parecen bastante entretenidas. Por supuesto, no podemos olvidarnos el momento más gracioso de todos, cuando ella, usando vestido y peluca hace honor al magnífico film E.T. , de 1982, dirigido por el mismísimo Steven Spielberg

6 . Terror en Hawkins

Por supuesto, en Stranger Things no falta el terror al estilo 80s. Tras la pérdida de Will, Joyce (Winona Ryder), a punto de entrar a la locura, nos regala la escena en la que empieza a escuchar y ver cosas que no comprende dentro de su casa. Al dirigirse al cuarto de Will ve al Demogorgon empujando a través de las paredes y estirando el papel tapiz, lo que nos recuerda visualmente una escena en la que Freddy Krueger intenta empujar a través de la pared sobre la cama de Nancy Thompson, en la película A Nightmare on Elm Street de 1984 dirigida por Wes Craven.

Otras de las escenas que hace referencia a clásicos de terror se basa en Poltergeist, otra película dirigida por Steven Spielberg. Stranger Things muestra la similitud de las distintas formas de comunicación de Joyce con Will, no solo a través de las luces de Navidad, sino también través de las radios y sin olvidar que la misma Eleven también se comunica usando los televisores.