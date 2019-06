10 películas para ver con tu papá en su día

It’s Spoiler Time no es solo series y, por supuesto, otro modo de festejar el día del padre, es viendo películas. Te recomendamos 10 títulos de todos los tiempos para que disfrutes en familia en este día tan especial.

1 . The Royal Tenembaums

El clásico de Wes Anderson nos muestra un padre que deja bastante que desear, pero que logra que su particular familia se reúna toda otra vez bajo el mismo techo por él. Una obra de arte para ver con papá en su día.

2 . Taken

3 . El Rey León

4 . Mrs. Doubtfire

5 . Star Wars: El Imperio Contraataca

¡Pero claro que sí! ¿Cómo no vamos a ver en el día del padre el film cuya frase más popular es “Luke, I am your father“? Para darle play ya mismo.