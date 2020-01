10 películas que marcaron la década

Así como en los días pasados dejamos en claro cuáles fueron las series que marcaron la década que termina, llegó el turno de hacer lo propio con las películas que estrenaron en los últimos 10 años. Necesitamos dejar en claro que esta lista no significa que son las mejores películas de la década, solo que por su historia, innovación o por el gusto del público marcaron la historia del cine. Esta vez decidimos elegir una por año para llegar a nuestro listado de 10 seleccionadas que presentamos ahora en orden cronológico:

1 . Inception (2010)

Tras habernos sorprendidos con The Dark Knight, el siguiente trabajo de Christopher Nolan causó mucha expectativa desde los tráilers al mostrarnos era una historia de ciencia ficción con un estilo que a muchos recordó a lo hecho por The Matrix en su momento. Si bien Inception no se le parece, logró marcar la década por sus efectos y por la innovadora historia que presentaba. Al día de hoy, hay muchos que no entienden los 4 tiempos en los que juega la historia principal. Como dato curioso, muchos espectadores se salían a media función debido a la historia complicada que no los hacía engancharse a esta película.

2 . Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

Aunque la historia de Harry Potter se desarrolló en la década de los ’00s, no podemos negar que el final de una saga cinematográfica tan importante para la nueva era del cine es un evento a recordar. La magia unió a los muggles del mundo para ver el duelo final entre “El niño que sobrevivió” y Voldemort. Con esto sus protagonistas, J. K. Rowling y Warner Bros. Pictures marcaron el final de una era que posteriormente daría paso al mundo expandido a través de Fantastic Beast, pero… ¡esa es otra historia!

3 . The Avengers (2012)

Tras la llegada de X-Men (2000) al cine, Marvel logró capturar la atención de los fans de cómics ávidos de adaptaciones de sus superhéroes favoritos. Años más tarde comenzaría a desarrollarse el Marvel Cinematic Universe, el cual se consolidó con la primera película de Avengers, la misma que reunió a un pequeño equipo de superhéroes que por primera vez se conocían y peleaban en contra de un enemigo en común: Loki. Si bien después de esto Marvel ha logrado una franquicia hipermegaexistosa, no podemos negar que el ensamble inicial fue fundamental para el desarrollo de la Fase 2 y 3 que ahora conocemos. Infinity War y Endgame (esta última le quitó el número uno a Titanic) pueden ser las más taquilleras, pero sin su predecesora tal vez no hubiesen alcanzado la popularidad que ahora tienen. Marvel cambió la forma de hacer el cine de superhéroes, tanto que DC Comics trató de hacer algo similar y ha fracasado en diversas ocasiones por no entender que su público pide algo fuera de la fórmula. Un ejemplo: la trilogía de The Dark Night.

4 . The Conjuring (2013)

El terror es uno de los géneros favoritos de los asistentes a las salas de cine. Basta con ver la cartelera y casi cada semana estrena una nueva película de este género. Desafortunadamente muchas de ellas son basura y no cumplen con el propósito de asustar, que es lo que muchos buscan. The Conjuring fue la película que regresó a los espectadores deseosos de un buen susto a las salas de cine. La historia sobre los Warren, un matrimonio de investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales, cumplió con la dosis de espanto prometida que muchos exigían por años. El éxito de la película desarrolló una franquicia que en términos generales deja muchos que desear.

5 . Boyhood (2014)

La película ganadora como Mejor Drama en la entrega de los Globos de Oro de 2015 forma parte de este listado por su historia, en apariencia simple, sobre la vida de un chico y su familia a través de 12 años, mismo periodo de tiempo que usó el director Richard Linklater para la filmación de este proyecto. Es su proceso de producción lo que más impresionó a muchos, teniendo en cuenta el ritmo tan acelerado de una industria que se ha focalizado más a ser un negocio que una plataforma de desarrollo del séptimo arte.

6 . Star Wars: The Force Awakens (2015)

Con Revenge of the Sith quedó claro que el final cinematográfico de Star Wars había llegado, y que la continuación de la historia iba a través de medios impresos o en las series animadas. Pero algo que no imaginamos es que Disney nos iba a llevar de nuevo hasta una galaxia muy, muy lejana con una nueva trilogía que conectaría con la historia de los Skywalker. Si bien ahora sabemos que esta etapa fue muy irregular, debemos denotar que Star Wars siempre ha marcado la historia del cine desde su inicio, y esta vez marcó una década.

7 . La La Land (2016)

El ‘epic fail’ más grande de la historia de los Premios Oscar fue protagonizado por Moonlight y La La Land cuando Faye Dunaway anunció a la película dirigida por Damien Chazelle como la ganadora del gran premio de la noche, cuando en realidad fue la obra de Barry Jenkins. Esto logró darnos un momento inolvidable. Pero para bien, o para mal, de La La Land se convirtió en la reina sin corona y el error llamó la atención de aquel público que no la tenía en el radar, el cual se dejó seducir por una de las historias de “amor” más hermosas de los últimos años.

8 . Coco (2017)

“Disney quiere comprar el Día de Muertos“, “Ahora Disney quiere enseñarnos cómo deben lucir nuestras tradiciones”. Estas frases y muchas más se dijeron en México previo al estreno de Coco. ¿Quién iba a pensar que una empresa estadounidense se iba a tomar el tiempo de estudiar una de las tradiciones más grandes del país para darnos una conmovedora historia que removió los más profundos recuerdos de los espectadores? Nadie lo había pensado, pero Lee Unkrich y su equipo hicieron el trabajo para llevar al mundo esta tradición y a la vez rindiendo un homenaje a México. El éxito fue tal que la película se mantuvo en primer lugar, y con salas abarrotadas, por el boca en boca. Además de tener un reestreno en 2018.

9 . Roma (2018)

Siguiendo con México, curiosamente, tenemos que hablar de ROMA y Alfonso Cuarón, el proyecto secreto que hizo volver al cineasta mexicano a su país para filmar la película más personal de su obra. Hablar más de esto podría ser un poco repetitivo porque es un fenómeno que es muy reciente, pero para aquellos olvidadizos destacaremos un par de puntos: El Festival de Cannes rechazó su participación en competencia debido a su estreno en Netflix .

rechazó su participación en competencia debido a su estreno en . Esta fue la primera gran apuesta de Netflix en los Oscar .

en los . Fue la primera película hablada en Mixteco en competir en la ceremonia mencionada.

en competir en la ceremonia mencionada. Yalitza Aparicio fue la primera mujer originaria de una comunidad indígena nominada como Mejor Actriz. ¿Eso les dice mucho del fenómeno o quieren más?

10 . The Irishman (2019)

Esta vez fue complicado decidir, porque el fenómeno que está creando Parasite ahora que por fin ha estrenado en salas de cine está creciendo, por lo cual creo que es pronto hablar de ella y he decidido tomar un camino que ya marcó este año: The Irishman. La más reciente película del aclamado Martin Scorsese es un proyecto que llevaba más de 10 años en desarrollo interrumpido. La historia ya no convencía a estudios y debido a las exigencias del director, el costo no correspondía con lo que las productoras y grandes estudios podían invertir. ¿Quién le dice que no a Scorsese? Hubo arriesgados que lo hicieron y que ahora seguro se darán de topes en la cabeza al ver cómo un mexicano –de nuevo hablando de México, sí, lo sé– Gastón Pavlovich, y después Netflix levantaron este proyecto tan personal del neoyorquino que está logrando ser un verdadero éxito. Con The Irishman, Scorsese entrega su carta de despedida del género de mafiosos que tanto le dio a mitad de su carrera y vuelve a mostrar que tiene el talento para realizar cine.