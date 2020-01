10 razones que demuestran que es TU serie – Grey’s Anatomy

No hay manera de explicar lo que genera el mega éxito de Shonda Rhimes … o sí. Es por eso que hoy te mostraremos 10 razones por las que Grey’s Anatomy es TU serie hace años, en este presente y en el futuro.

1 . Los casos

2 . La conexión con la realidad

3 . Amor

El amor es un ingrediente IMPORTANTÍSIMO en el andar de la trama de Grey’s Anatomy . Es más, aún seguimos sin acostumbrarnos a la ausencia de Derek pero amamos esta versión de Meredith intentando darse una nueva oportunidad. Pero, momento, ella no es la única que nos entregó, entrega y entregará romance: las relaciones vienen de todos lados, y hasta de los personajes menos esperados.

4 . Meredith es TODO

Meredith , además de ser nuestra amada protagonista, nunca deja de meterse en problemas, es el motor de la trama raíz. Siempre pone el cuerpo porque es parte de su esencia, no se callará ante injusticias y hará todo por salvar a sus pacientes sin importar el riesgo al que se exponga.

5 . Una serie muy emotiva

6 . La importancia de superarse, en todo sentido.

Así como vimos crecer desde lo anímico a muchos personajes, soportando todo tipo de dolencias del alma, también constantemente somos testigos de cómo se forman grandes profesionales de la salud. No podemos negar que en el Grey-Sloan todos son eminencias en su especialidad, y eso nos permite que en cada temporada tengamos casos médicos complejos y únicos.

7 . Situaciones límite

Varias crisis se han atravesado el Grey-Sloan , y no nos referimos a las nerviosas: un incendio, un hackeo y hasta problemas de prestigio hacen que el drama en Grey’s Anatomy vaya más allá de las personas ya que la institución también tiene sus propios conflictos, como si fuera un personaje propiamente dicho.

8 . Inclusión

Porque no hay prejuicios: varias de las uniones más recordadas del show pertenecen al colectivo LGBTQ+, como Schmico, una de las nuevas parejas del show. También en la última camada de residentes tenemos a Parker, un chico trans. Desde sus comienzos la serie siempre intentó ser inclusiva y eso es algo que no cambia, al contrario: amplía su horizonte atreviéndose hasta incluso utilizar el lenguaje inclusivo como lo vimos en la última entrega cuando a Webber le costaba entender cómo tratar a Toby, una paciente no-binaria que no responde a los géneros socialmente establecidos.