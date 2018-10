10 series entran y una sale de Netflix esta semana

Ad hoc con la temporada de Halloween y brujas, el día de hoy Netflix nos presenta el gran estreno de la semana: The Haunting of Hill House , la cual es una adaptación de la novela publicada en 1959 por Shirley Jackson donde veremos a unos hermanos, ya adultos, regresar a la casa donde vivieron de niños, misma que ahora es la casa embrujada más famosa de EE.UU.

Para los que no están al día con Riverdale ya está disponible la segunda temporada de la serie que seguirá a un misterioso asesino llamado Red Hood quien pretende limpiar la ciudad de impurezas. Esta es una buena oportunidad para ponerte al día y seguir con la tercera entrega los miércoles por Warner Channel, y además estar preparados porque puede haber un próximo crossover con El Mundo Oculto de Sabrina.

No olvidemos el final de temporada de Better Call Saul y los nuevos episodios de El Ascenso de los Fénix; Chesapeake Shores; The Good Place; Historia Taiwanesa de dos Ciudades; Explainded; Mr. Sunshine; y Vida.

La mala noticia de la semana es que la serie animada de Adult Swim, Rick and Morty, ya no está disponible a partir del pasado miércoles 11.