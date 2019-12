10 series que marcaron la década

El 2019 está por acabar y no solo es el fin de un año más, es también el final de una década que nos ha dejado grandes historias a lo largo de 10 años. Asimismo es la década que transformó nuestra forma de ver y consumir televisión: ahora ya no es necesario tener un televisor para ver la TV; sabemos que cualquier computadora o dispositivo móvil es perfecto para continuar con tu serie favorita, y lo mejor para muchos la pueden consumir desde el lugar que quieren, a la hora que quieren y los episodios que puedan ver. Así es: la década de 2010 transformó nuestro compromiso como televidentes. En medio de todo este cambio hay que resaltar 10 series que marcaron estos años, y no precisamente por ser las mejores –aunque algunas sí lo son–: a través de su narrativa, su formato o su impacto en el público han dejado una huella en la historia de la televisión mundial.

1 . RuPaul’s Drag Race

Aunque RuPaul’s Drag Race comenzó en 2009, su gran impacto se dio en esta década. Sus 11 temporadas, especiales navideños, especiales, su serie de spinoffs locales e internacionales marcaron una ventana para la comunidad LGBTQ+ de representación dentro de la televisión a través de un concepto transgresor en la sociedad: la cultura del drag.

El estilo particular de RuPaul sumado a la competencia desató un gran interés entre televidentes con diferentes orientaciones sexuales que vieron en este producto un show de entretenimiento que va más allá de un género.

2 . The Walking Dead

Actualmente The Walking Dead no deja de recibir críticas negativas por su baja de calidad en sus historias, centrándose en la repetición de la misma. Pero aún con esto no podemos dejar pasar que la serie se convirtió en un fenómeno mundial al conseguir ser la serie más vista en su noche de estreno.

Además, a partir de su éxito, internacionalmente comenzó a transmitirse de manera simultánea en muchas partes del mundo, hecho que llegaba a suceder en contadas ocasiones con shows de cadenas premium pero no de señales de TV restringida básica.

3 . Game of Thrones

¿Es arriesgado decir que Game of Thrones es la serie de la década? Aunque podría parecerlo debido a su final que no gustó a muchos –me incluyo en ese listado– debemos entender el contexto del fenómeno que logró HBO con esta serie épica.

Conquistó al público desinteresado en las series, e incluso con cero interés en historias de fantasía. Las lecturas sobre la guerra, los gobernantes, la familia, las traiciones y todo lo que forma esta historia atrajo a públicos ansiosos por conocer su final. Este fenómeno rompió todos los récords y que colocó a HBO en el mapa de aquellos grupos a los cuales no estaba dirigido.

4 . Veep

Con 6 premios Emmy seguidos como Mejor Actriz: Julia Louis-Dreyfus hizo mucho por VEEP, otra serie de HBO, la cual logró robarse las entregas de premios para la televisión en su categoría de comedia debido a que el talento y carisma de su protagonista seguía manteniendo la serie pese a su pequeña audiencia.

Este trabajo consolidó la carrera de Louis-Dreyfus, demostrando todo su esplendor su talento para la comedia.

5 . House of Cards

Aunque el final de House of Cards estuvo marcado por las acusaciones hacia Kevin Spacey y la toma del mando de Robin Wright en su sexta temporada, la serie marcó un hito televisivo al convertirse en la serie punta de lanza de Netflix como creadora de contenido. Y no sólo eso: su lanzamiento con todos los episodios de su primera temporada en un día marcó la nueva forma de mirar televisión. Netflix decidió arriesgar y apostar a su contenido y no al interés/rating del público que en muchas ocasiones modifica la historia de algunas series en pro de mejores números.

La mano de David Fincher, más la figura de Kevin Spacey y una historia drama de política, conquistó de inmediato a un público que iba conociendo un servicio prácticamente nuevo.

6 . Rick and Morty

Me atrevo a decir que desde el estreno de Los Simpson no había existido una animación dirigida al público adulto que hubiese logrado conquistar a la audiencia como la hecho Rick and Morty.

Si bien series como Family Guy y American Dad lo intentaron, éstas están dirigidas a un público más particular que no logra una audiencia tan masiva como sí lo han han logrado abuelo y nieto. Sus disparatadas aventuras, llenas de enseñanzas han conectado con diversas generaciones. Su crítica a lo que somos y consumimos es innegable.

7 . Club de Cuervos

Para Netflix, Club de Cuervos se convirtió en la primera serie de habla hispana producida fuera de EE.UU., siendo México el lugar que concibió esta historia. Además de que mostró una de las grandes pasiones del públio: el fútbol.

Con el éxito de Nosotros los Nobles y la figura de su protagonista, Luis Gerardo Méndez, se logró que una serie de humor negro, la cual llega a tambalear en ciertas ocasiones debido a su guión, se convirtiera en un éxito no sólo en la plataforma, sino fuera de ella a través de redes sociales. ¿Quién no recuerda a Hugo Sánchez?

8 . Breaking Bad

Este caso es particular ya que Breaking Bad estrenó en 2008, pero fue su llegada a Netflix lo que la salvó de una anunciada cancelación. Con este ejemplo se demostró el éxito, o lo que antes se conocía como rating, de una serie a través del formato digital.

La suma de usuarios constantes que querían saber qué iba a pasar con Walter White y Jesse Pinkman permitió a Vince Gilligan desarrollar su historia hasta el final, y posteriormente tener carta abierta para hacer Better Call Saul, una precuela que ha tomado elementos de su serie insignia y los ha mejorado.

9 . Stranger Things

El mundo se volvió loco con la nostalgia por los ’80 con la llegada de Stranger Things a Netflix. Con poco ruido y con una historia de niños que seguramente muchos apostaron en que sería una serie más del montón, el boca en boca desató el fenómeno televisivo en torno a esta historia que recordaba a los grandes clásicos de la época en la que se situaba la serie.

Todo esto sin contar la historia previa a su desarrollo donde los hermanos Duffer ofrecieron el proyecto en diversas ocasiones y fueron rechazados por no considerar que sería una gran historia. Seguramente muchos ejecutivos y productores tienen marcado el día que dejaron pasar una historia así.

10 . La Casa de Papel

Es bien sabido que el público anglosajón no es un gran consumidor de historias que no estén en su mismo idioma; de ahí que muchas buenas historias se han adaptado dentro de EE.UU. Es por eso que destacamos el caso de La Casa de Papel, una historia española que no solo conquistó a España a través de su emisión clásica, sino a todo el mundo con su llegada al streaming.

La combinación de melodrama con una historia de crimen sobre un robo imposible ha mantenido a la audiencia cautiva –irónicamente– por saber qué está pasando. La barrera del idioma quedó atrás para esta serie.