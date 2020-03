11 de grandes películas de Tom Hanks para ver una y otra vez

Todos estamos impactados por la noticia de Tom Hanks y su positivo de Coronavirus. Es que es inevitable no amarlo ya que ha interpretado a una gran cantidad de personajes que queremos, poniendo tanto su cuerpo como su voz; es como parte de nuestro círculo íntimo. Es por eso que nos hemos puesto a recorrer su carrera cinematográfica, y si bien es difícil poder seleccionar sus mejores papeles porque AMAMOS TODOS, finalmente lo logramos. Aquí las 11 mejores películas de Tom Hanks y un saludo para él de pronta mejora.

1 . Bachelor Party (1984)

Aquí interpreta a Rick, prometido de Debbie. Cuando le anuncia a sus amigos el compromiso estos le organizan una despedida de soltero. Lo que no se imaginan es que esta fiesta será utilizada por sus suegros y el ex de su novia para lograr que la boda se cancele.

2 . Big (1988)

A nosotros nos llegó como Quisiera ser grande. Un clásico de clásicos. Todo comienza cuando Josh Baskin, un joven de 13 años, pide un deseo a una máquina: ser grande. Pareciera que la máquina no funciona… Pero termina despertando siendo un adulto de 30, papel este último interpretado por Hanks.

3 . Sleepless in Seattle (1993)

También conocida como Sintonía de amor. Conoceremos a Annie (Meg Ryan), una joven periodista que está a punto de casarse pero previo a esto viaja a Seattle para conocer a un hombre (Tom Hanks) de quien escuchaba su historia de amor en la radio.

4 . Philadelphia (1993)

Esta película dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington es considerada ya un clásico al haber sido muy galardonada. Aquí Hanks interpreta a un abogado que en medio de una carrera exitosa recibe una noticia sobre su salud que cambiará todo: tiene el virus del SIDA. Una película que habla del amor, la hermandad y los derechos humanos.

5 . Forrest Gump (1994)

Dirigida por Robert Zemeckis, este es otro de los clásicos que ya es parte de la cultura pop. Hanks interpreta a Forrest Gump, un adult que narra su peculiar historia, desde su nacimiento hasta el presente en el que está, con todo tipo de intervenciones históricas reales. Esta película no solo recibió múltiples nominaciones y premios sino que en 2011 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para ser preservada en el National Film Registry.

6 . That Thing You Do! (1996)

Es la primera película escrita y dirigida por Tom Hanks. Ambientada en el verano de 1964, conoceremos a The Wonders, una banda que tuvo solo un hit musical, That Thing You Do! Veremos cómo es el camino de esta banda de rock & roll, que luego de publicar su primer sencillo termina disuelta.

7 . You’ve Got Mail (1998)

Dirigida por Nora Ephron, esta cinta nuevamente nos trae como protagonistas a Hanks y Meg Ryan. Mucho antes de las aplicaciones de citas llegaba esta historia de amor donde dos personas que se conocen, y detestan, logran enamorarse por correo electrónico sin saber quién se esconde detrás de la pantalla.

8 . The Green Mile (1999)

Basada en la novela El pasillo de la muerte de Stephen King es otra de las grandes películas protagonizadas por Tom Hanks. La historia se centra en el anciano Paul Edgecomb (Tom Hanks) que cuenta los tiempos en que fue oficial del corredor de la muerte en la prisión de Cold Mountain, Louisiana, durante los años 30. Entre los reclusos condenados a muerte aparece una personaje peculiar con poderes sobrenaturales que conmueve a todos.

9 . Cast Away (2000)

O Náufrago, una de las primeras películas que pensamos cuando recordamos a Tom Hanks. El guionista William Broyles, Jr. basó su libreto en una idea original pensada por el mismísimo Tom Hanks. La película que hizo famoso a Wilson, nos muestra cómo Chuck Noland (Tom Hanks) debe sobrevivir solo en medio de una isla luego de sufrir un accidente aéreo en pleno vuelo laboral de FedEx.

10 . Catch Me If You Can (2002)

De la mano de Steven Spielberg y junto a Leonardo DiCaprio basada en un caso real, esta película se centra en Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), un joven que consiguió millones estafando a personas y empresas falsificando cheques y más. Poco a poco comienza a ser perseguido por un agente del FBI, obviamente interpretado por Hanks.

11 . Bridge of Spies (2015)

Hanks fue nuevamente dirigido por Steven Spielberg. La cinta fue escrita por Matt Charman y los hermanos Coen. La historia se basa en la detención del espía ruso Rudolf Abel (Tom Hanks) en 1957 y su enjuiciamiento. También se relata lo ocurrido en el incidente del U-2, ocurrido el 1° de Mayo de 1960, durante la Guerra Fría.