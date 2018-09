11 loquísimos secretos de la relación amorosa entre Jim y Pam – The Office

Jim Halpert (John Krasinski) y Pam Beesly (Jenna Fischer) fueron LA pareja de The Office US. Momento, corrección: podemos llegar a decir que fueron LA pareja de las series directamente. Los televidentes siguieron el romance de Jim y Pam, que comenzó con Pam como recepcionista comprometida con Roy (David Denman) y Jim, un representante de ventas que mordió el amor no correspondido por Pam hasta que se juntaron y se casaron.

Su matrimonio se tensó cuando Jim tomó un segundo trabajo en una compañía que comenzó con otros inversionistas y se vio obligado a dividir su tiempo entre Scranton (la empresa dedicada en The Office US) y Filadelfia, dejando a Pam sola ante el desafío de criar a sus hijos. Los problemas se recrudecieron hasta que fueron a recibir asesoramiento y Jim reconoció que su matrimonio era más importante. AAAWWW!

Para ayudar a mantener buenos recuerdos de esta pareja de la TV, les presentamos 11 loquísimos secretos de la relación amorosa entre Jim y Pam.