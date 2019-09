11 momentos tan reales como polémicos que vivió nuestro amado Cabeza de Balón – Hey Arnold!

El 8 de Junio de 2004 se trasmitía el último episodio de Hey, Arnold! , una de las mejores series animadas que hemos tenido. Arnold era un niño simpático que nos entretenía con todas las aventuras que compartía con su pandilla, pero hubo algunos momentos que fueron demasiado reales para un niño… Quizás muchos de nosotros a esa corta edad no los entendíamos y simplemente los ignorábamos, pero hoy como adultos nos damos cuenta que eran PESADOS.

1 . La guerra

2 . Las adicciones

El niño adicto al chocolate no puede vivir sin él e inclusive está dispuesto a dejar que los demás lo humillen con tal de que le den dulces. ¿Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia?

3 . El chico del pórtico

4 . El heladero

El heladero era malo con los chicos, pero se nos mostró que se trataba de un ciclo de maltrato: su padre lo humillaba, lo insultaba y lo hacía sentir que no valía nada. Nos dejó una gran lección: las familias también pueden ser tóxicas, pero siempre se pueden romper los patrones.

5 . El pasado de Helga

6 . El alcoholismo

7 . Pobreza extrema

El padre de Lila lloró porque no tiene comida para su hija.

8 . Los asaltos

9 . Relaciones tóxicas

Oskar no trabaja, no mueve un solo dedo en la casa y no se preocupa por la felicidad de su esposa, mientras que ella es incapaz de dejarlo para buscar una vida mejor.