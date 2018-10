11 series animadas de DC que vimos nacer en la década del 2000

Cada vez son más y más las producciones basadas en superhéroes y cómics que son adaptados a producciones televisivas. Pero eso no es un fenómeno actual, sino que es algo que se ha dado desde siempre. DC está más presente de lo que pensamos en nuestras vidas ya que MUCHAS son las producciones que se basan en sus cómics, no solo en lo referente a superhéroes sino a muchas otras historias. Y como la nostalgia nos invade nos pusimos a recordar esas series basadas en el Universo DC que se estrenaron en la primer década de los dosmiles, más específicamente en las animadas. Quizás muchos en esa época eran aún niños y han disfrutado de muchas de estas animaciones, otros quizás más adultos y fans que siguieron viéndolas porque nunca se es muy grande para disfrutar de los dibujos animados. Por eso, recordemos estas 11 series animadas del Universo DC estrenadas en los principios de los dosmiles.

1 . Gotham Girls (2000–2002)

2 . Lobo (2000)

3 . Static Shock (2000–2004)

4 . El Proyecto Zeta (2001–2002)

5 . Liga de la Justicia (2001–2006)

6 . Los jóvenes titanes (2003–2006)

7 . The Batman (2004–2008)

8 . Krypto el Superperro (2005–2006)

9 . Legión de Superhéroes (2006–2008)

10 . Watchmen: The Motion Comic (2008–2009)