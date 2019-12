11 series geniales en las que los actores interpretan actores

La vida del actor es difícil. Con éxito o sin él, vivir del arte siempre tiene sus complicaciones. ¿Y quiénes mejores que los actores para demostrarlo en la ficción? Hace poco nos deslumbramos con Leonardo DiCaprio interpretando al sufrido Rick Dalton en el film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, pero la pantalla chica también tiene muchos ejemplos de actores interpretando actores… ¿Quieres conocer a algunos? Aquí te dejamos 11 ejemplos espectaculares.

1 . Friends

No podíamos empezar esta lista sin recordarlo a él, el Dr. Drake Ramoray de Days of Our Lives, o, como lo conocimos nosotros, el siempre adorable Joey Tribbiani. Matt LeBlanc interpreta en la comedia más icónica de todos los tiempos a este actor que suele tener dificultades para conseguir trabajo. Sus aventuras nos han dejado más de una carcajada.

2 . BoJack Horseman

Ok, sí, BoJack Horseman es una serie animada, pero la voz del caballo antropomorfo la hace nada más y nada menos que Will Arnett y, probablemente, no hay otra serie en pantalla que desnude tan brutalmente la vida en Hollywoo(d). BoJack fue famoso en los 90 y su regreso a la fama dejará a la vista todas sus miserias.

3 . This Is Us

En el drama que nos rompe el corazón episodio tras episodio, Justin Hartley interpreta a Kevin Pearson, un actor que también sufre las consecuencias del estrellato, lo que le lleva a pasar algún tiempo retirado hasta poder recomponerse.

4 . Girls

En la serie de Lena Dunham, uno de los principales intereses amorosos de su personaje fue Adam Sackler, interpretado por Adam Driver. Adam es un alcohólico en recuperación y, además, un actor en busca de trabajo. Cuando lo consigue y su carrera despega, es cuando su relación con Hannah termina.

5 . Sense 8

En la serie maravillosa de Netflix creada por las hermanas Wachowski tenemos a Lito Rodríguez, el sensate oriundo de México, quien, para proteger su carrera de actor, debe mantener en secreto su orientación sexual.

6 . Carter

La serie de AXN tiene como protagonista a Hartley Carter, un actor que solía interpretar en televisión a un detective, que se ve obligado a retornar a su pueblo natal tras tener un colapso emocional. Allí, descubre que su personaje se ha devorado a su persona, ya que nadie parece poder separarlos.

7 . Barry

En este caso, Barry es un asesino que está buscando una nueva forma de vida. ¿Cuál es su opción? Convertirse en actor. En esta serie de HBO que tiene a Bill Harder como protagonista, la vida del drama se verá mezclada con la violencia de los asesinos de formas desopilantes.

8 . Unbreakable Kimmy Schmidt

¿Cómo dejar afuera al inolvidable Titus Andromedon? En Unbreakable Kimmy Schmidt, Tituss Burgess interpreta a este actor que lucha por conseguir un papel. Ha audicionado más de 20 veces para participar en The Lion King en Broadway, pero debe conformarse con ser una suerte de Iron Man disfrazado por las calles de Nueva York para conseguir dinero.

9 . The Big Bang Theory

En la comedia acerca de los nerds más queribles de la pantalla chica, la única que sale de la media de genios es Penny, la vecina que viene a cambiarlo todo. Kaley Cuoco interpreta a esta chica que aspira a convertirse en actriz, aunque los papeles que consigue suelen ser algo bizarros…

10 . Master of None

La serie de Aziz Ansari tiene como protagonista a Dev Shah, un actor en busca de trabajo de alrededor de 30 años. El show lo sigue a través de sus triunfos y fracasos laborales, sus romances y sus experiencias sociales en general.

11 . Extras

Como bien lo indica su título, esta serie británica sigue la vida de distintos “extras”, esos actores que hacen roles pequeños y prácticamente invisibles. Creada, escrita y dirigida por Ricky Gervais y Stephen Merchant, es una de esas joyitas imperdibles de la TV inglesa.