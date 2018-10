¡AL FIN! Hoy jueves 11 de octubre, llega la esperada décimo cuarta temporada de Supernatural.

Estamos ansiosos por esta nueva temporada ya que será la primera vez que veremos a Jensen Ackles interpretar otro papel que no sea el de Dean. También sabemos que esta vez veremos cómo Sam aborda esta nueva pérdida en su historial hubo algunas veces que no intentó buscar a Dean… Sam quiere encontrarlo y contará con la ayuda de su madre, aunque no será su único problema sino que además deberán hallar una forma de acabar con Miguel sin dañar a Dean…

¡TREMENDO!

Mientras esperamos poder verlos en Latinoamérica, les dejamos acá todo lo que sabemos que sucederá en esta nueva temporada de Supernatural.