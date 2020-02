11 últimas curiosidades del esperado Episodio IX

J.J. Abrams regresó a Star Wars para dirigir lo que sería el fin de la historia de los Skywalker. Originalmente él sería el director de la trilogía secuela pero las diferencias con el estudio sobre cada cuánto deberían estrenarse los episodios hicieron que el director se corriera y tuviéramos pequeños roces entre las entregas.

Abrams no solo logró conciliar con la actualidad sino que también lo hizo con la original al homenajearla de la mejor manera posible: The Rise of Skywalker es una película en la que encontramos muchas referencias a todo el universo expandido de Star Wars, algo que profundizaremos en estas últimas 11 curiosidades sobre Episode IX.