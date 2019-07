11 veces donde los ascensores fueron los mejores escenarios para la serie – Grey’s Anatomy

En los espacios cerrados por paredes del actual Hospital Grey-Sloan Memorial y el entonces Seattle Grace hemos visto mucho drama, y no solo por relaciones amorosas, sino por conflictos personales y laborales. Sin embargo, y más allá del edificio tradicional, digamos, hay un lugar que se destaca ya que han pasado varias situaciones, desde divertidas hasta complejas y tristes: nos referimos a los ascensores.

Puesto 1, sin dudas. La propuesta de matrimonio de Derek y Meredith fue en un ascensor, obviamente con la complicidad de Richard Webber . Él puso todos los casos médicos que habían hecho juntos no para arrodillarse sino para dejarle en claro que quería pasar toda su vida con ella.

Un momento triste: Owen le dice a Cristina que se mudaría. La relación no estaba bien, y ella lo único que puede decir es “ok” mientras él baja del ascensor. Sí, nos puso tristes…

Jo Wilson finalmente toma el coraje y le cuenta toda la verdad a Karev: detiene el ascensor y le cuenta su pasado para que entienda que no es que no quiere casarse sino que escapó de una relación violenta y no había realizado el divorcio. Clave.