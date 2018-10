Este mes, Netflix lanzó junto a BBC su nueva comedia dramática Wanderlust, una serie que narra las vivencias de un matrimonio con hijos que decide comenzar a practicar el llamado poliamor. Y quien mejor para protagonizar esta comedia tan contemporánea y atrevida que nuestra querida Toni Collette, la actriz que supo robarnos el corazón con su papel en United States of Tara (2009–2011). Para aquellos que no lo recuerdan, la serie de Showtime producida por Steven Spielberg se introducía en el mundo de una mujer con trastorno de personalidad disociativo, quien junto a su familia debía lidiar con sus 3 tipos de identidades. Relacionada con el género humorístico, Collette ha logrado el reconocimiento de la crítica y sus pares tanto por sus trabajos en la pantalla chica como en el cine y el teatro. Incluso, la multifacética actriz se ganó el visto bueno de los amantes del terror con el estreno de Hereditary, uno de los filmes más taquilleros del año. A continuación, te contamos algunas curiosidades que quizá desconocías sobre Toni Collette.

1 . Nació en Sydney, Australia, el 1 de noviembre de 1972 y tiene 45 años.

2 . Desde 2003 está casada con el músico australiano Dave Galafassi y tiene 2 hijos, Sage de 10 años y Arlo de 7.

3 . A los 16 años abandonó el colegio secundario para dedicarse a la actuación en el Australian Theatre for Young People.

4 . En 1992 hizo su debut cinematográfico en la comedia The Efficiency Expert, protagonizada por Anthony Hopkins y Russell Crowe.

5 . Toni fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto luego de su trabajo en The Sixth Sense, donde interpretó a la madre del niño atormentado por los fenómenos sobrenaturales.

6 . La actriz participó en exitosas películas como Muriel’s Wedding (1994), The Hours (2002), About a Boy (2002), Changing Lanes (2002), Little Miss Sunshine (2006) y Hitchcock (2012).

7 . En el 2000 debutó en Broadway en el musical The Wild Party, obteniendo una nominación a los Premios Tony por su protagónico.

8 . A pesar de que este año protagonizó una de las películas de terror más exitosas, lo cierto es que Toni detesta los filmes del género. De hecho, ha confesado que tiene El Resplandor en DVD y nunca se animó a verla.

9 . Es de público conocimiento que Toni ha padecido bulimia y ataques de pánico durante su carrera.

Photo by Karwai Tang/Getty Images.

10 . La actriz se ha rapado el cabello en 5 oportunidades.

11 . Su protagónico en United States of Tara le valió un Premio Emmy y un Golden Globe a Mejor Actriz de Comedia.