12 históricos episodios navideños que necesitas ver hoy mismo

Los 12 para mirar a las 12. Además de alcohol, comida en abundancia, peleas familiares, algún que otro llanto y muchos dulces, Navidad también es sinónimo de capítulo especial dentro del mundo de las series. Todos los shows realizan un esfuerzo extra cuando se trata de producir un episodio de navidad. Ya sea una serie de superhéroes, una de terror, una sitcom, un animé o una dramática, los capítulos navideños siempre tienen ese algo especial: un giro inesperado, una ruptura dentro de la historia principal, una muerte, un reencuentro, un cameo especial, siempre tenemos un momento destacado, por eso es tan agradable verlos. Incluso los capítulos que no se centran en la festividad en sí, pero que ocurren durante ese día son especiales. Por eso, aquí van los que si o si tienen que ver (o volver a ver) este año.

1 . Years End – Arrow

Oliver descubre que su madre y su hermana no celebran la Navidad desde que él y su padre fueron declarados muertos, y por eso decide compensarlas con una enorme fiesta en su mansión. Por otro lado, Tommy y Laurel comienzan a tener problemas en la relación. Además, como no pueden faltar las escenas de acción, un misterioso arquero empieza a asesinar a los objetivos de la lista de Arrow.

2 . A Very Special Family Guy Freaking Christmas – Family Guy

Descontrol total en la familia Griffin: Peter dona los regalos navideños y en el viaje familiar al centro comercial, para conseguir nuevos obsequios, termina peleando con una anciana y causando problemas. Por otro lado, un incendio se propaga dentro de la casa a causa de un descuido de Brian y Lois saca sus frustraciones peleándose con gente en la calle. Y eso es sólo un cuarto de todos los eventos que suceden…

3 . Arnold Christmas – Hey Arnold!

Hey Arnold! es uno de los programas animados más infravalorados de la historia. Además de tener personajes fabulosos también tenía la habilidad de emocionarte y sacarte una carcajada al mismo tiempo. En esta ocasión vemos a Helga buscando el regalo indicado para su querido Cabeza de Balón, mientras que él ayuda al Señor Hyunh a buscar a su hija, a quien no ha visto desde que fueron separados durante la guerra y uno de sus sueños es reunirse con ella en este día. Patada al corazón, sin dudas.

4 . The Bath Item Gift Hypothesis – The Big Bang Theory

¿Se acuerdan cuando The Big Bang Theory era buena y nos gustaba a todos? Este es, posiblemente, uno de mis episodios preferidos. Penny conoce al apuesto doctor David Underhill, que trabaja con Leonard, y termina acostándose con él. Además, Sheldon obliga a Raj y Howard a buscar el regalo correcto para Penny. Por último, tenemos una de las escenas más divertidas cuando Penny le regala a Sheldon una servilleta con un “autógrafo” peculiar de Leonard Nimoy y él la abraza por primera vez.

5 . Marge Be Not Proud – Los Simpson

¡Comprame Apocalipsis o púdrete! Después de intentar y no conseguir que Marge le compre Bonestorm (o que se pudra), Bart decide robarse el cartucho por sí mismo. Marge se siente tan confundida que no lo castiga en absoluto. En cambio, decide dejar de tratarlo como a su pequeñín especial y ahora lo trata como a un adulto. El final es reconfortante porque termina siendo la redención de Bart frente a su madre. Luego, Marge termina comprándole el juego a Bart, pero es el Lee Carvalho Putting Challenge. Casi como pedir el Red Dead Redemption 2 y recibir el WWE 2K19.

6 . Holiday Armadillo – Friends

Top 10 de capítulos de Friends, sin dudarlo. El mismo gira en torno a Ross intentando explicarle a su hijo Ben que en esta época del año no solo Papá Noel es importante sino que debe recordar su herencia judía. Esto nos regala una de las escenas más absurdas y divertidas del show: Ross vestido de armadillo (navideño) tratando de contarle a Ben sobre Hanuká, Momentos más tarde llegan Chandler vestido de Papá Noel (él sí pudo conseguir el disfraz) y Joey vestido de Superman. ¿Por qué? Porque si, porque es Joey y puede.

7 . The Constant – Lost

Hablamos de Lost aquí, así que les voy a pedir que se pongan de pie hasta que terminen de leerlo. No es un capítulo más; probablemente sea el mejor capítulo de la serie. El mejor capítulo de la mejor serie de la historia, es decir, este quizás sea el mejor episodio de TV jamás producido. Se centra en la historia entre Desmond y Penny, conocemos un poco más sobre ellos antes del viaje en avión y, al final, una de las escenas más icónicas del show: Desmond llamando a Penny en la noche de Navidad.

8 . The Strike – Seinfeld

Hablando de clásicos, aquí viene Seinfeld. Jerry tiene suerte en una fiesta de Hanuká y una mujer le da su número de teléfono. Pero cuando se encuentra con ella al día siguiente se da cuenta de que en realidad es una mujer con dos caras: un día luce atractiva y al otro todo lo contrario. Además, nos enteramos sobre Festivus, el festejo navideño insólito que el padre de George inventó.

9 . Simpson Roasting In a Open Fire – Los Simpson

Insolitamente, el episodio piloto de Los Simpson fue un especial navideño en 1989. Smithers es negro, Ralph tiene la voz de Nelson y Hank Azaria (dueño de las voces de Moe y Apu, entre otros) no es parte del elenco principal todavía. A pesar de esto, sin dudas es un clásico del show. Ayudante de Santa entra a la familia, el perro que Homero y Bart adoptan después de que les hiciera perder el dinero de los regalos en una carrera de perros.

10 . Navidad – El Chavo

Toda la vecindad reunida para celebrar Noche Buena en casa de Doña Florinda. La primera cena de navidad para el Chavito. Por un capítulo todos dejan sus discusiones de lado por la fiesta, aunque eso no impide que los gags sigan estando presentes, pero el capítulo se centra más en la historia de El Chavo y él regalando su primer regalo de Navidad al hijo recién nacido de la portera. Como pasa con Arnold, El Chavo también tiene el don de emocionarte y hacerte reír al mismo tiempo.

11 . The One With Christmas In Tulsa – Friends

Mientras todos sus amigos pasan noche buena en su casa, Chandler debe quedarse trabajando hasta tarde en Tulsa con su asistente. Un poco por los celos de Mónica y otro tanto por lo mucho que los extrañaba, vuelve para pasar navidad con ellos.

12 . Xmas