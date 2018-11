12 imágenes del detrás de escena que demuestran cómo es que se construye un éxito – Orange is the New Black

Sí, Netflix está con todo en su contenido original, más aún luego de jugosos acuerdos con Ryan Murphy, Shonda Rhimes y Marti Noxon. Todo muy lindo, maravilloso, pero para que la gran N del contenido streaming esté donde está tuvo que realizar ciertos aciertos en un principio: uno de ellos fue, sin dudas, Orange Is the New Black.

La serie creada por Jenji Kohen y lanzada en 2013 se ha convertido en el show original más visto de Netflix y planea concluir con su séptima temporada, que se lanzará próximamente. Elogiado por admiradores y críticos por igual, el espectáculo de observación compulsiva ha crecido mucho a lo largo de los años. Y eso se debe a una producción excelente, desde los actores, que se llevan muy bien, pasando por maquilladores, jefes de cámara, etc. O sea: para que una serie sea un éxito el factor detrás de escena es MUY importante.

Por esta razón es que te dejamos este artículo, en el mismo que te mostraremos 12 imágenes del detrás de escena que te harán replantear TODA la serie, pero en el buen sentido.

¡ASÍ SE CONSTRUYE UN ÉXITO!