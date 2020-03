12 películas que te prepararán para vivir aislado de todo el mundo

Es por ello que hemos hecho una lista de películas que podrían ser un gran ejemplo para sobrevivir en situaciones similares e hipotéticas en caso de que te encuentres solo, tengas que vivir aislado en los próximos días y con la mínima ayuda posible. Y si todo esto suena muy extremo debemos decirlo: SÍ LO ES. Tal vez solo tendrás que seguir el protocolo sanitario y por qué no disfrutar de este listado en la comodidad de tu hogar.

1 . Home Alone (1990)

Como los niños también son vulnerables, Home Alone es la opción para enseñarlos a valerse por sí solos y convertirse en seres independientes mientras cuidan la casa familiar cuando los demás no están en ella. Además, es la prueba que hasta en los momentos más felices la soledad puede invadir tu mundo.

2 . Cast Away (2000)

Este sin duda es un caso extremo de aislamiento. Si tú eres de los que tiene miedo a cualquier riesgo de contagio, lo mejor será que te vayas a una isla desierta y te alejes de inmediato de cualquier peligro. Pero para que la locura no te invada de la noche a la mañana, tendrás que usar un balón –de preferencia marca Wilson – que pueda hacerte compañía en lo que pasa la pandemia.

3 . 28 Days Later… (2002)

4 . I Am Legend (2007)

5 . Moon (2009)

Ir a La Luna sin duda es algo difícil en este momento, pero la historia de Sam Bell bien nos podría preparar para mantener la rutina en casa y seguir haciendo las labores diarias mientras la emergencia sanitaria pasa. Solo esperamos que no pase tanto tiempo para darnos cuenta que, al final, ya no somos lo que creíamos ser.

6 . 127 Hours (2010)

Sabemos de antemano que esta etapa no se va a resolver en 127 horas y que se necesitará más paciencia que la que tuvo el montañista Aron Ralston para sobrevivir atorado entre dos rocas. Situación que emula mucho lo que estamos viviendo: por un lado la vida social/laboral que no para y por el otro la salud que está en un riesgo constante de contagio.

7 . Buried (2010)

Si las circunstancias se vuelven cada vez más críticas, una opción un tanto extrema –y que sin duda yo no haría– sería enterrarnos. Aunque sabemos que Paul Conroy no tomó esa decisión, su travesía bajo tierra nos enseñará cómo sobrevivir en caso dado que esto pase y de sus errores cometidos; tal vez nosotros sí podamos salir avante. Lo reitero: es un caso de aislamiento que no nos gustaría vivir en este momento.