12 secretos del detrás de escena de este show de culto – The X-Files

The X-Files es uno de las más grandes series de culto de la historia. A pesar de una vuelta con sabor a poco, no deja de sorprender con todos sus números: el programa alcanzó su punto máximo con 27.34 millones de espectadores en 1997 y el estreno de la temporada 10 atrajo a 16.19 millones de espectadores en 2016. Cuando el programa debutó en 1993, nadie podría haber predicho que ahora, 25 años después de su debut original, lo que iba a ser. Sin embargo, no todo sobre la creación de The X-Files se ha desarrollado sin problemas. El show fue una idea muy difícil de vender y tuvo que ser lanzado en varias cadenas antes de que finalmente sea reconocido recogiera… Este y otros secretos del detrás de escena de este PROGRAMÓN te los dejamos en este artículo.

1 . El personaje de Dana Scully iba a ser interpretado por… ¡Pamela Anderson! WTF?!?!?!

2 . Gillian Anderson es tan chaparrita que debía pararse en una tarima para hacer sus escenas junto a David Duchovny.

3 . Duchovny y Anderson son justamente lo opuesto a sus personajes en cuanto a su forma de ser en la realidad.

4 . Smoking Man iba a ser un simple extra… Grave giro, ¿no?

5 . La idea del show en un principio era darle a Scully un novio… no pasó.

6 . Fue el primer show televisivo en tener una advertencia de TV-MA rating, o sea, que bastante del contenido no era apto para menores de 17 años.

7 . Durante todas las temporadas se contrataron a muchos científicos para que los experimentos que se realizaran en la ficción sean lo más realistas posible.

8 . La famosa cadena de noticias EW dijo que el show sería cancelado después de la primera temporada… Unos genios, ¿no?

9 . David Duchovny quería que Scully sea interpretada por Jennifer Beals.

10 . Durante el episodio titulado Humbug en la segunda temporada, hay una escena en la que se supone que Scully actúa como si estuviera comiendo un grillo. En realidad lo tuvo en la boca durante el momento de la filmación. ¡GUÁCALA!

11 . David Duchovny demandó a FOX y a al showrunner Chris Carter por 25 millones de dólares alegando que la red lo había engañado en su contrato.