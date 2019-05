12 veces que Daenerys fue el personaje más despiadado de la serie – Game of Thrones

Toda esta última temporada de Game Of Thrones trajo un gran revuelo, y el episodio de esta semana, The Bells, generó mucha controversia y sobre todo indignación por parte de los fans de la serie: la decisión de Daenerys de acabar con todo es algo que realmente nos dejó en shock, más cuando en la temporada anterior la vimos asegurar que no sería así y afirmar que jamás podría catalogarse como la Reina de Cenizas.