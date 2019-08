13 actores y actrices del mundo de las series que vimos en la película

Once Upon a Time in Hollywood llegó y sí que nos está haciendo hablar, ¿no? Queda bien en claro que Quentin Tarantino logró enamorarnos nuevamente con esta película que es un canto al cine, más específicamente a Hollywood.

Si bien sabemos que el cartel lo encabezan grandes figuras como Brad Pitt y DiCaprio, dentro del cast tenemos muchas caras conocidas, no solo por haber participado en otras películas, sino porque son parte del mundo de la series.

Como somos muy serviciales, en este artículo te dejamos 13 actores y actrices que se ganaron nuestro corazón por la televisión y los vimos en Once Upon a Time in Hollywood.