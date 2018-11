13 curiosidades sobre Yael Stone, nuestra amada Lorna Morello – Orange is the New Black

-¿Conoces a Yael Stone?

-¿Quién?

–Lorna Morello

-Ah, sí, de Orange Is The New Black. Todos respondemos lo mismo ante esta pregunta. Los intérpretes de la serie cómica (bah, ya no, pero bueno…) por excelencia de Netflix son más conocidos por sus nombres en la ficción que por su personalidad real. Por eso estuvimos pensando que no sabemos mucho del pasado y presente de los actores y actrices, y traemos a Yael Stone al debate como para empezar a conocerlos mejor. ¡VAMOS!

1 . Nació en Sydney, Australia, en una casa de raíces judías, aunque ella se declara atea.

2 . Su padre, Harry Stone, nació en Checoslovaquia y es hijo de sobrevivientes del Holocausto.

3 . Su madre es rumana.

4 . Comenzó su carrera profesional en el teatro, en el circuito under de Sydney.

5 . El acento que logró para su personaje de Lorna fue siempre muy pero muy elogiado por su mezcla entre el de los habitantes de Brooklyn y los de Boston. Ella confesó que pasó días y días grabando a personas en cintas por las calles Boston para lograr la perfección.

6 . Grabó parte de Orange Is The New Black en pleno embarazo.

7 . Ella canta con el Coro del Renacimiento de la resistencia, un colectivo de 60 mujeres que cantan canciones de protesta en un esfuerzo por elevar a las mujeres y fortalecer el movimiento de género.

8 . Es muy chaparrita: ¡MIDE SOLAMENTE 1.52 METROS!

9 . Su primer papel en películas fue a los 12 años en Me Myself I, una comedia romántica de 1999.

10 . Es instructora de yoga.

11 . Yael tiene dos hermanos mayores: ambos son músicos

12 . En un giro total de 180 grados en cuanto a su papel en Orange Is the New Black, Stone interpreta a una detective en Deep Water, un drama criminal australiano que se estrenó en Netflix en 2016.