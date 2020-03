13 películas irreverentes disponibles en Netflix para ver mientras trabajas o estudias en casa

Aquí van 13 opciones de películas que rompen todas las reglas, en donde el viaje es de lo más imprevisible pero al final los protagonistas tendrán una anécdota de locura para contar. Quizás no siempre sean las mejores…¡pero las risas no faltaron!

Hay ocasiones en las que solo queremos poner una película, relajarnos y olvidarnos de todo por un momento. Como dicen “apagar el cerebro”. Sobre todo en estos tiempos de cuarentena donde no está de más despejar la mente un poco. Por lo que las cintas disparatadas e irreverentes pueden ser ideales por sus elementos ridículos, violencia, diversión desenfrenada, alcohol, drogas, malas palabras, contenido para mayores de edad y un grupo de adolescentes y/o adultos tan alocados y envueltos en situación tras situación.

Super cool

Seth , Evan y Fogell a.k.a. McLovin solo tenían una tarea muy sencilla: conseguir alcohol para la fiesta y así impresionar a las mujeres. Pero no fue tan sencillo después de todo…

Bad Teacher

En Bad Teacher , la rubia Cameron Díaz podrá ser un atractivo 10 , pero su inmoralidad, malos tratos y excesos de alcohol y drogas son más que reprobatorias. Viéndose forzada a regresar a dar clases pero poniendo una estrella en su frente al no mostrar su verdadera personalidad ante el nuevo maestro, e interés; el guapo, amable y correcto Justin Timberlake .

American Wedding

Claro que antes de una boda viene la gran despedida de soltero, pero no cualquiera, una con la marca Stifler . No será sorpresa saber que las cosas saldrán mal, la cuestión es ¡a qué grado será!.

Jackass: The Movie / Jackass Number Two

¿Sobra decir que no lo intenten en sus casas y/o exteriores?…

Ambas versiones no están censuradas, la magia del streaming.

Tanto Jackass: The Movie como Jackass Number Two , contienen broma tras broma, tras acrobacia, golpes, explosiones y uno que otro momento asqueroso por parte de los hombres que se alimentan del peligro: Johnny Knoxville , Steve-O , Bam Marguera , el inolvidable Wee Man ( Jason Acuña ), entre otros miembros del equipo.

We’re the Millers

Dicen que uno no elige a la familia, a menos que vayas a ser un Miller .

Rawson Marshall Thurber dirige este sano y recreativo viaje familiar en 2013 , en el cual la droga puede que no sea el mayor de los problemas pero tu gente siempre va a estar ahí para apoyarte…o no tanto.

¿Qué pasa cuando juntas a un traficante, una stripper, una problemática vagabunda y un virginal chico que…no es tan listo? Simplemente We’re the Millers . Una típica y para nada falsa familia que debe contrabandear una gran cantidad de marihuana desde México a Estados Unidos , haciéndose pasar por turistas en su casa rodante.

Bad Moms

Las Bad Moms llegaron en 2016 de la mano de Jon Lucas y Scott Moore , directores y guionistas, para demostrar que el ser una buena madre no significa perfección, hay que relajarse un poco de vez en cuando.

30 Minutes or Less

Eisenberg junto a Aziz Anzari , su compinche en la película, deberán convertirse en ladrones de la noche a la mañana y conseguir 100,000 dólares. Ambos, como si fueran pizzas, tienen el tiempo contado para culminar el crimen y la entrega. Solo que si se pasan del tiempo, ellos no van a ser gratis…

Jesse Eisenberg es un ingenioso repartidor de pizzas que se ve forzado por dos perdedores a robar un banco, ya que le han colocado un chaleco explosivo y amenazan con detonarlo en cualquier momento. Una premisa que se cocina en 30 Minutes or Less , cinta dirigida por Ruben Fleischer en 2011 .

White Chicks

El tiempo podrá pasar, pero una película como White Chicks no envejecerá. Es tan popular que seguro no necesita presentación, pero no la omitiremos por esta vez.

Los hermanos Shawn y Marlon Wayans interpretan a un par de agentes el FBI cuya carrera peligra, por lo que se les asigna la nada difícil tarea de proteger a las famosas hermanas Wilson. Por supuesto que algo sale mal y ambos no solo deberán salvar su trabajo sino suplantar a las rubias millonarias en su fin de semana lleno de eventos.

Keenen Ivory Wayans vuelve a dirigir a sus hermanos en esta cinta del 2004 que además tiene en su reparto al inolvidable Terry Crews, el hermoso hombre de chocolate.

Pese a la popularidad y millones que la película ha ganado con el paso de los años, en su momento tuvo pobres calificaciones y recibió numerosas críticas, incluso catalogándola como una de las peores del año. Sin embargo, las rubias encontraron su lugar en los brazos abiertos de la audiencia. Una historia con final feliz.