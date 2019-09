13 referencias a la cultura pop que encontramos en el primer episodio de 1984 – American Horror Story

1 .

Antes del estreno ya sabíamos que las referencias a Friday the 13th ( 1980 ) no iban a faltar: el campamento Redwood es similar al Crystal Lake .

No es un clásico de la década de 1980 pero si es un clásico del género slasher: la referencia a I Know What You Did Last Summer (1997) es obvia en el momento que con Xavier al volante atropellan a un joven en la carretera.