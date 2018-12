13 sorpresivas (aunque no tanto) cancelaciones del 2018

No hay peor momento para un seriéfilo que cuando escucha ó lee: CANCELADA. Ese dolor al saber que la serie a la que le había dedicado tantas horas y que apostaba porque duraría toda la vida… Aceptémoslo: así de intensos somos, no volverá más para una nueva temporada. ¿Qué pasará con ese cliffhanger que nos dejó el final de temporada que ahora pasó a ser el series finale? No lo sabremos nunca más, porque debido a la resolución tan contundente tomada por sus productoras, difícil será que vuelvan a ser retomadas por otro canal, o plataforma. Es por eso que hemos enlistado las series que más sorprendieron al ser canceladas, esas que no veíamos venir, aquellas medianamente exitosas que no sobrevivieron ante grandes bodrios que existen aún o esas otras que de plano causaron sorpresa por no haberse anunciado antes la noticia de que morirían de esta terrible forma.

13 . Marvel’s Inhumans (ABC)

La verdadera sorpresa de esta cancelación fue todo el tiempo que pasó entre su emisión y la decisión final de ABC de anunciarlo. Desde su lanzamiento y con tan malas críticas, pocos, pero muy pocos, esperaban una renovación.

12 . American Vandal (Netflix)

Previo al lanzamiento de la primera temporada de American Vandal, parecía que esta producción de Netflix sería un desastre total, pero con su llegada se mostró como una comedia negra muy inteligente. Desafortunadamente fue poco vista, lo que afectó directamente a su segunda entrega, haciendo que la plataforma de streaming no apostara más por una tercera entrega.

11 . Shooter (USA Network)

Después de mejorar la calidad de la historia con su segunda entrega, Shooter debutó su tercera temporada este año que dejó a muchos insatisfechos desde su primer episodio, perdiendo audiencia cada semana. Esto obligó a USA Network a no seguir más con esta adaptación directa de la película de 2007.

10 . The Path (Hulu)

¿Qué podría salir mal en una historia sobre un culto donde tenías a una de las figuras de Breaking Bad como protagonista? Parecía que nada, pero cuando te muestran que todo puede ser tan aburrido y tan poco trascendental como en The Path el resultado es simple. La sorpresa sin duda fue que ni los fans de Aaron Paul sufrieron por esta noticia…

9 . Rise (NBC)

Otro ejemplo de una serie que tenía una mega estrella de la televisión como protagonista y que su futuro no le fue bien. Este año NBC apostó por Rise con Josh Radnor, a la cual se le conocía como el nuevo Glee. Pese a su sólida historia que iba construyendo no fue el éxito que se esperaba al tener al exprotagonista de How I Met Your Mother.

8 . Disjointed (Netflix)

Chuck Lorre, el rey de la comedia en CBS, hizo un pequeño cambio este año con el estreno de Disjointed a través de Netflix. La comedia que hablaba de marihuana y que era protagonizada por Kathy Bates pintaba como disruptiva, pero que no tenía mucha gracia.

Disjointed

7 . Roseanne (ABC)

El regreso de Roseanne a la televisión después de 20 años de haber terminado sin duda fue una verdadera sorpresa, pero esta fue más aún cuando la protagonista de la historia, Roseanne Barr, lanzó unos tuits racistas que obligaron a ABC a no continuar con este reboot que fue un éxito total desde su estreno.

6 . Everything Sucks! (Netflix)

Muchos la veían como la nueva Stranger Things, por el lado de la nostalgia, pero en los ’90s. Aunque mucha gente la vio y gustó, seguro hoy estás recordando que existió. La sorpresa fue que la fórmula no se repitió como creíamos.

EVERYTHING SUCKS!

5 . Here and Now (HBO)

Alan Ball, creador de Six Feet Under y True Blood, ¿qué podía salir mal? Todo. Pese a tener un elenco reconocido como Holly Hunter y Tim Robbins, la serie con tintes sobenaturales sobre una familia interracial no fue un caso de éxito para la señal premium que se caracteriza casi siempre por innovar en sus historias.

4 . Ash vs Evil Dead (Starz)

Los fans del terror siguen sin poder creer el poco apoyo de Starz a Ash vs Evil Dead, una serie con pocos seguidores pero muy fieles. El regreso de Bruce Campbell en su icónico personaje de la saga creada por Sam Raimi era espectacular, y ni eso ayudó a continuar. Al menos tuvo tres temporadas.

3 . Mozart in the Jungle (Amazon Prime Video)

Una de las series insignias de Amazon Prime Video llegó a su final de la forma más inesperada: la cancelación. Después de 4 temporadas protagonizadas por Gael García Bernal se terminó la sonata para esta comedia que tenía apoyo de sus fans, aunque no tanto de la prensa.

2 . Dietland (AMC)

Las comedias negras siempre son historias difíciles de llevar a la pantalla televisiva; una buena historia mal entendida por el público siempre lleva a un inminente fracaso y fue lo que sucedió con esta serie de AMC que no logró hacer una buena conexión con el público masivo. La sorpresa de su cancelación viene porque era uno de los proyectos más fuertes de su cadena para este año.

1 . Marvel’s Daredevil (Netflix)

¿Tenemos que decir que esta sí es la madre de las sorpresas? Hace un par de días se anunció que la serie insignia de la alianza Marvel-Netflix no continuaría más. La sorpresa, y sobre todo el enojo de los fans, se dejó ver de inmediato ante la noticia. Es curioso decir que esto causó conmoción, a diferencia de los anuncios de cancelación de Iron Fist y Luke Cage.