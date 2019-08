14 curiosidades de la serie de las chicas anaranjadas – Orange is the New Black

El 2019 se está llevando grandes series. El pasado 26 de Julio Netflix lanzó la última temporada de Orange Is The New Black, aquí en Spoiler Time les hemos hablando del glorioso final que tuvo esta serie. Sabemos que al igual que nosotros no están listos para decir adiós, así que les traemos 14 curiosidades de la serie para que siga viva entre todos.

1 . Libro biográfico

La serie está basada en el libro biográfico de Piper Kerman titulado Orange is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres. La obra literaria fue dedicada a Red (Pop en la vida real) y a la familia de Kerman.

2 . Litchfield en la realidad

La mayoría de las escenas exteriores se ruedan en un hospital psiquiátrico abandonado a las afueras de Nueva York.

3 . Cambio de nombres

En el libro el personaje de Taystee se llama Delicious y el de Red es Pop.

4 . Crazy Eyes

El personaje de Uzo Aduba solo iba a aparecer en los primeros 3 episodios, pero gustó tanto entre los guionistas y productores que la mantuvieron como personaje recurrente. ¿Imaginan la serie sin este personaje?

5 . El intro

Las imágenes de la cabecera son de presas reales, incluso aparece Piper Kerman, la autora del libro en el que se inspira la serie.

6 . Piper y Larry

No solo el personaje de Piper Champan está basado en Piper Kerman: en la vida real también tuvo su Larry Smith y, de hecho, siguen juntos.

7 . La verdadera Alex

El personaje de Alex Vause está basado en una mujer cuyo nombre real es Catherine Cleary Wolters y acaba de lanzar su propio libro de memorias llamado Out of Orange, en el cual pretende dar a conocer su propia historia, explicando cómo entró al mundo de los narcóticos, cuál fue su verdadera relación con Piper y qué fue lo que vivió en prisión. ¿Les gustaría un spin off sobre esta versión?

8 . Diferencia de edades

Elizabeth Rodriguez y Dascha Polanco interpretan en la serie a una madre y su hija, pero en la vida real solo se llevan 2 años

9 . El gemelo de Laverne Cox

Cuando vimos a Sophia como hombre en flashbacks es en realidad M. Lamar, músico y hermano gemelo de la actriz Laverne Cox.

10 . Madre e hija

Las actrices Kate Mulgrew (Red) y Taylor Schilling (Pipper) coincidieron en la serie Mercy antes de en Orange Is The New Black. La ahora intérprete de Red era la madre de la enfermera protagonista que encarnaba la ahora Piper.

11 . ¡La boda!

Lauren Morelli, guionista de la serie, se divorció de su esposo al darse cuenta que sus preferencias habían cambiado. En el 2014 inició una relación con Samira Wiley, nuestra querida Poussey Washington, y se casaron en marzo de 2017.

12 . Prisioneras

Alex Vause y Piper Kerman en la vida real nunca estuvieron en la misma prisión.

13 . Fundación Poussey Washington

La Fundación Poussey Washington es mucho más que ficción. La gente de Orange Is The New Black hizo realidad el sueño de Tastyee: iniciaron un programa que ayudará a las mujeres que cumplan su condena.

14 . Es la segunda serie de Netflix con más temporadas

Con su séptima temporada, la serie se convierte en la segunda de Netflix con el mayor número de entregas: el primer sitio es para Trailer Park Boys, con 12, mientras que en la tercera posición se quedó House of cards, con 6 temporadas.