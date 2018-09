Corría el año 2007 cuando un guapo chico solitario nos sorprendió con su actuación como Dan Humphrey en la popular serie de The CW Gossip Girl. Por supuesto, por más de 6 años, Penn Badgley fue el amor de muchas de nosotras y nos encantó verlo después en varios proyectos en la pantalla grande. Sin embargo, al pasar los años, en la televisión, Badgley no había tenido un rol tan importante, hasta que apareció como protagonista del thriller You de la cadena LifeTime.

Basada en la novela homónima de Caroline Kepnes, You se perfila como la serie que hará resurgir a este actor de sus cenizas. Renovada ya para una segunda temporada, el drama debutará próximamente por Netflix.

Mientras esperamos su estreno para toda Latinoamérica, te traemos varios datos importantes de la vida de este actor que quizás no sabías.