14 datos más que debes saber sobre el primer episodio de la última trilogía

2019 nos trajo Star Wars: The Rise of Skywalker, que no solo fue la última película de la trilogía secuela sino que además fue fin de una era: Star Wars dijo adiós como lo conocimos allá por la década de 1970. En 2015 llegaba, de la mano de Disney y bajo la dirección de J.J. Abrams, Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, la primera parte de una nueva aventura galáctica.

Ayer les trajimos una primera parte con 15 curiosidades de esta película (la pueden leer aquí), y en este artículo les traemos muchas más.