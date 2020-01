14 documentales sobre músicos que todo amante del cine debe ver

Hay más de una forma de contar una historia, y aunque las polémicas y hasta ficticias biopics sobre rockstars parecen estar muy en boga en este momento, no olvidemos que todo tiene una base real. Y allí entran los documentales. La lucha artística siempre parece ser un tema interesante, ya sea que una película siga a uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos o a aquellos que nunca obtuvieron su merecido. Los documentales musicales también han proporcionado información sobre algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de la música o escenas que han aparecido y desaparecido. Desde el punk y el funk hasta el metal y el grunge, los siguientes documentales musicales han involucrado y han brindado una mayor comprensión y muchísima información a su audiencia. En este artículo te dejamos 14 de ellos que son una verdadera delicia para ver y, por supuesto, conocer.

1 . Everyday Sunshine: The Story of Fishbone (2010)

Empezamos con esta joya totalmente oculta porque fue la que disparó la idea de este artículo. En Everyday Sunshine: The Story of Fishbone veremos el ascenso y la caída de una de las bandas más influyentes de la escena ska, punk, funk y rock de los años 80 y 90, Fishbone. Construido de una manera muy amena y respetando una cronología lógica, mixturando pasado y presente sin transformar a la narración en un nudo sin sentido, Everyday Sunshine: The Story of Fishbone tiene calificaciones muy altas en todos los sitios de crítica de cine. Tan de culto como Fishbone mismo.

2 . The Decline Of Western Civilization (1981) y sus continuaciones

Si bien ha dirigido películas exitosas como Wayne’s World (1992), pero la obra maestra de Penelope Spheeris seguramente sigue siendo la trilogía The Decline Of Western Civilization. La primera parte del documental, la misma que describe a la escena punk de Los Ángeles, con imágenes electrizantes de The Germs, X y Circle Jerks, sigue siendo una película icónica. Con el tiempo se supo que mucho del contenido de los otros dos volúmenes fueron fan fiction y fan service, pero bien que nos quedamos pegados a la pantalla totalmente consternados ante los relatos.

3 . Imagine: John Lennon (1988)

Hermoso, encantador y a la vez trágico. Imagine: John Lennon une las dos fases musicales del autor: como miembro de The Beatles y como solista. Este documental fue tal vez el más aplaudido por los no tan fans de la banda de Liverpool ya que dio un pantallazo interesante de un recorrido muy enigmático, abarcando toda la carrera de los muchos aspectos musicales destacados de Lennon. Al comienzo hablamos de hermoso, encantador y a la vez trágico. Y sí: cierra con la muerte de Lennon, muy bien representada al ser acompañada por el final de A Day in a Lifetime. Épico.

4 . Buena Vista Social Club (1999)

Cuba ha sido durante mucho tiempo un semillero musical, pero con la llegada de Castro y su eterna censura todo decayó. El músico Ry Cooder y el director Wim Wenders viajaron a La Habana para poner sobre el tapete a algunos de los mejores y más ignorados talentos del país. Muchos de los intérpretes son personas muy mayores, y salieron de su olvido para actuar en este proyecto especial y reflexionar sobre sus vidas como músicos y animales políticos en Cuba.

5 . The Filth And The Fury (2000)

Los fans del punk saben que el falso documental The Great Rock’n’Roll Swindle (1980) fue y sigue siendo muy divertido, pero que finalmente fue la versión de fantasía escandalosa del manager maquiavélico Malcolm McLaren de la historia de la banda más polémica de la historia: Sex Pistols. Dos décadas después de la salida de esa fantochada, el director Julien Temple le dio a la banda la oportunidad de dejar las cosas claras, lo que hicieron en términos muy claros durante The Filth And The Fury. Los miembros se presentan sinceros al recordar la historia real de su pasado, con el normalmente cínico John Lydon incluso derrumbándose frente a las cámaras por la muerte sin sentido de Sid Vicious.

6 . Metallica: Some Kind Of Monster (2004)

Cuando los Metallica aceptaron que los directores Joe Berlinger y Bruce Sinofsky filmen un documental sin restricciones, obtuvieron más de lo que esperaban. De hecho, los documentos posteriores de Some Kind Of Monster posiblemente sean cosa de niños si pensamos lo que se ve en la cinta: el período de duelo cuando el bajista Jason Newsted renuncia, James Hetfield entra en rehabilitación y una lucha de poder entre el mismo Hetfield y el baterista Lars Ulrich se extiende y lanza un tsunami de emociones. Duro como el metal, sin dudas.

7 . It Might Get Loud (2008)

Este documental dirigido por Davis Guggenheim es un tanto extraño por su enfoque: se centra en la guitarra eléctrica y en 3 generaciones de músicos que han hecho del instrumento el trabajo de sus vidas. La película analiza los inicios y las carreras de Jimmy Page de Led Zeppelin, The Edge de U2 y Jack White de White Stripes, y su fascinación mutua con el instrumento que continúan tratando de dominar. La eventual fusión de los tres músicos vale cada minuto visto.

8 . Metal: A Headbanger’s Journey (2005)

Una verdadera cachetada a todos aquellos que creen que todos los metalheads son brutos y desorganizados. Para ellos llegó el metalero y antropólogo social canadiense Sam Dunn con Metal: A Headbanger’s Journey creando un verdadero árbol genealógico del metal. La investigación es muy interesante y fundada en los estudios musicales y curriculares generales de Dunn. Las animaciones son casi excelentes y los sub temas tratados más allá de la lógica línea temporal atrapan a cualquiera que vea la cinta. Un verdadero placer.

9 . American Hardcore: The History Of American Punk Rock 1980-86 (2006)

Dirigido por Paul Rachman y basado en el libro del autor Steven Blush titulado American Hardcore: A Tribal History, este interesante documental hace exactamente lo que dice: aborda el nacimiento y la evolución del punk hardcore desde sus principales puntos como Washington DC, Los Ángeles y Chicago a finales de los 70 y principios de los 80. Con entrevistas contemporáneas exclusivas con estrellas del movimiento como Henry Rollins de Black Flag y el pilar principal de Fugazi / Minor Threat, el mítico Ian MacKaye, la película cuenta con imágenes en vivo de época que a menudo son entregadas por las propias bandas.

10 . Hype! (1996)

Para 1996 el movimiento grunge estaba en sus últimos momentos de dominio de la escena musical rock. Por ello el documental de Doug Pray, estrenado ese mismo año, es clave: ofrece una idea de cómo este movimiento subterráneo se transformó en tendencia aparentemente de la noche a la mañana. La cinta, por lo tanto, es un adelanto del final de una era. Desenterrando algunas imágenes de conciertos raras, interesantes para los amantes del género, la película explora cómo los medios abrazaron y ayudaron a impulsar a algunos de los grupos a la fama. Miembros de Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, Mudhoney, The Melvins, Supersuckers y más aparecen en la película.

11 . Amy (2015)

Asif Kapadia hizo una descripción compleja pero íntima de la breve pero brillante carrera de Amy Winehouse y su trágicamente y prematura muerte. Compilada a partir de entrevistas en profundidad con los amigos, familiares y asociados de la estrella, Amy también incluye un extenso material de archivo nunca antes visto. Lo mejor es que hay poco de sus presentaciones en vivo, y eso es una fiesta. Estrenada por primera vez en Julio de 2015, Amy ha recibido más de 30 premios y actualmente tiene el título del documental británico más taquillero de todos los tiempos.

12 . Anvil!: The Story of Anvil (2009)

Esta verdadera historia de perdedores tiene una gran recompensa. Anvil una vez se mostró prometedor como grupo, apareciendo en los años 80 con Scorpions, Whitesnake y Bon Jovi, pero los canadienses se toparon con múltiples obstáculos a lo largo de los años, los que frustraron su potencial. El director Sacha Gervasi se pone al día con el cantante Steve “Lips” Kudlow y el baterista Robb Reiner, que ahora trabajan en trabajos diarios para apoyar su impulso continuo para lograr sus sueños de rock & roll. Evocando humor y desamor, la película toca a muchos al ver a estos músicos abrazando el espíritu de nunca bajar los brazos. Algo parecido a lo sucede al ver al ya mencionado Everyday Sunshine: The Story of Fishbone.

13 . Searching for Sugar Man (2012)

Sin dudas Searching for Sugar Man pasará a la historia del cine. ¿Por qué? Simple: ganó el Oscar, BAFTA y Critics’ Choice Movie Awards. Nada mal, ¿no? Su éxito va desde su impecable fotografía y perfectos cuidados planos sin dejar de lado la tremenda historia de Sixto Rodríguez, el cantante que a pesar de cumplir todos los requisitos, no triunfó en EE.UU., pero que se convirtió en una estrella muy pero muy lejos de su hogar: en Sudáfrica conquistó con sus melodías. Muchas veces se lo puede catalogar como falso documental al hacerle preguntas a Rodríguez en el presente que deberían haber sido en el pasado, pero emociona tanto que no nos interesa.

14 . Quincy (2018)

La historia de Quincy Jones es inimitable, tanto que se podría argumentar que nadie debería hacer una película sobre él porque no lo entenderían bien. Pero si su hija es Rashida Jones, una famosa documentalista por derecho propio, lo intenta, hay que dejarla. Quincy narra de manera muy delicada, con muy buena fotografía, la historia de uno de los músicos con mayor impacto cultural en el Siglo XX: desde la pobreza paralizante durante la Gran Depresión, sus primeros años tocando con Frank Sinatra y eventualmente produciendo mega éxitos como Thriller por Michael Jackson. El documental está muy lejos de su escandalosa entrevista en GQ a principios de 2018 (¿la recuerdas?), pero Quincy pinta muy bien una imagen más totalde Jones como padre, artista, innovador y pionero musical.