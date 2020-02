14 grandes desamores que hemos visto en el mundo de las series

Llega San Valentín y de lo único que se habla es del amor y cómo las parejas se sorprenden. Pero como en una horda de Grinchs de San Valentín, nos hemos puesto a recordar todos los corazones rotos que hemos visto en el mundo series. Es que claro, además de grandes historias de amor, las series nos han entregado (y entregan) grandes desamores. Por eso, en este artículo les traemos 14 parejas que vimos como se rompían sus corazones y el nuestro por ellos.

1 . Otis y Maeve – Sex Education

Una historia de desencuentros donde ambos saben sus sentimientos. Nos rompió el corazón que Maeve no escuche el mensaje de Otis y ambos se hallan desencontrado.

2 . Sabrina y Nick – Chilling Adventures of Sabrina

Luego de haber tenido al Señor Oscuro dentro de él, Nick se comporta bastante desagradecido con Sabrina. Si bien ambos se disculparon, nos rompió el corazón ver que no están más juntos.

3 . Kevin y Sophie – This is Us

Sí que han tenido varias idas y vueltas estos dos. El primer gran amor de Kevin, con quien intentó volver en la adultez. Pero a pesar de todo lo vivido, ella ya dio vuelta la página. ¡Pobre Kevin!

4 . Piper y Alex – Orange Is The New Black

Ok, ellas tuvieron su final feliz, pero no podemos negar que nos han roto el corazón más de una vez. Siempre fueron una pareja agridulce.

5 . Robin y Barney – How I met Your Mother

Al día de hoy nos sigue rompiendo el corazón que Robin eligiera a Ted.

6 . Rory y Jess – Gilmore Girls

Jess el gran amor de Rory Gilmore. Ambos se alentaban a ser mejores personas, por eso cuando rompieron parte de nuestros corazones también.

7 . Jesse y Jane – Breaking Bad

Jane murió y nos dejó el gusto amargo para siempre. Es que sabemos que Jesse nunca volvió a ser el mismo, menos cuando descubrió que Walter lo pudo haber evitado ya que había estado presente.

8 . Cristina y Owen – Grey’s Anatomy

Sí, la serie está plagada de desamores pero debemos confesar que el rompimiento de Owen y Cristina fue uno de los que más dolieron. Ambos se amaban pero no eran compatibles sus búsquedas personales.

9 . Alex y Maggie – Supergirl

Nuevamente las elecciones personales separan a una pareja que se ama. Esto sucedió entre Alex y Maggie: la hermana de Supergirl quería tener hijos y la detective no. A pesar de todo el amor que se tenían, ninguna quería ceder.

10 . Damon y Ricky – Pose

El primer amor de Damon y Ricky no pudo evitar estar con otros. Lo que parecía una bella historia de amor termina con muchas peleas y corazones rotos, más cuando Ricky comenzó a tener algo con Pray Tell.

11 . Jean y Jakob – Sex Education

La pareja adulta de la serie. Amamos cómo comenzaron la relación y cómo poco a poco Jean empezaba a darse cuenta que esto era serio. Todo terminó con el síndrome del corazón roto. Esperemos que en la tercera temporada vuelvan a estar juntos.

12 . Moose y Kevin – Riverdale

A Kevin le costó mucho poder encontrar un compañero. Si bien él no tiene problemas con su sexualidad, a Moose le cuesta asumirlo. Cuando Cheryl lo obliga a hacerlo, él se va a Glendale ya que su padre no lo acepta.

13 . Grace y Phil – Grace and Frankie

Mucho antes del casamiento con Nick, Grace tuvo un affaire con Phil, el contratista con quien ya había tenido un romance. Lo malo de esto fue que a pesar que estaban dándose una nueva oportunidad, la enfermedad mental de Elaine, esposa de Phil, le pone fin a la relación.

14 . Kara y Mon-El – Supergirl

Ya habíamos sufrido cuando se despidieron dado que Mon-El no podía respirar el aire de La Tierra. Realmente amamos a Karamel, y por un momento pensamos que habría una nueva oportunidad, pero ambos decidieron priorizar sus vidas como superhéroes.