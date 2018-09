14 series entran a Netflix esta semana

Además hay estrenos de nuevas temporadas de DC’s Legends of Tomorrow (T3), y Supergirl (T3). El estreno de Boca Juniors Confidencial, una serie documental sobre el famoso equipo argentino y un nuevo talk-show llamado Norm Macdonald Has a Show.

Si eres un amante de los dramas carcelarios, la serie documental First and Last es para ti. Pero si te gusta la arquitectura y el diseño puedes ver BIG DREAMS Small Spaces (T2), The Great Interior Design Challenge (T2) y The World’s Most Extraordinary Homes (2A). Mientras que los amantes de la animación podrán disfrutar el estreno de Last Hope y Príncipe de los Dragones; y la quinta temporada de Naruto.